Government Order : पुष्कर मेले में घोड़ों की बिक्री-खरीद पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी, आदेश जारी, अश्व पालक मायूस

Pushkar Fair : पुष्कर मेले में घोड़ों की खरीद-फरोख्त पर 5 प्रतिशत राशि जीएसटी के रूप में वसूली जाएगी। राज्य कर विभाग (वृत-सी) के उपायुक्त ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को इस आशय का आदेश जारी किया है। पशुपालन विभाग द्वारा अश्व पालकों को एनओसी जारी करने से पूर्व वाणिज्यिक कर विभाग वसूली करेगा। आदेश में बताया गया कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार, घोड़े की बिक्री पर 5 प्रतिशत दर से जीएसटी देय है। इसके लिए अश्व विक्रेताओं एवं खरीदारों को जीएसटी कर देयता की जानकारी तथा निर्देश देने को कहा गया है। इससे अश्ववंश का व्यापार महंगा हो गया है। अब पशुपालकों के क्रेता व विक्रेता को अलग से कर देना होगा।