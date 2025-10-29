Government Order : पुष्कर मेले में घोड़ों की बिक्री-खरीद पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी, आदेश जारी, अश्व पालक मायूस

पुष्कर मेले में बिक्री के लिए घोड़े। फोटो पत्रिका
Pushkar Fair : पुष्कर मेले में घोड़ों की खरीद-फरोख्त पर 5 प्रतिशत राशि जीएसटी के रूप में वसूली जाएगी। राज्य कर विभाग (वृत-सी) के उपायुक्त ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को इस आशय का आदेश जारी किया है। पशुपालन विभाग द्वारा अश्व पालकों को एनओसी जारी करने से पूर्व वाणिज्यिक कर विभाग वसूली करेगा। आदेश में बताया गया कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार, घोड़े की बिक्री पर 5 प्रतिशत दर से जीएसटी देय है। इसके लिए अश्व विक्रेताओं एवं खरीदारों को जीएसटी कर देयता की जानकारी तथा निर्देश देने को कहा गया है। इससे अश्ववंश का व्यापार महंगा हो गया है। अब पशुपालकों के क्रेता व विक्रेता को अलग से कर देना होगा।
पशुपालन विभाग की ओर से मंगलवार की दोपहर तक मेला मैदान में कुल 4336 पशुओं की आवक दर्ज की गई है। इनमें सर्वाधिक 3427 अश्ववंश तथा 1420 ऊंट वंश है।
पुष्कर में पिछले चौबीस घंटों में बरसात से बढ़ी ठंड का असर की पशुओं पर भी पड़ा है। पुष्कर मेले में आए धोरों में मौजूद पशु बीमार हो रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग की ओर से चल एम्बुलेन्स को धोरों में भेजकर पशुओं को मौके पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
पुष्कर में हो रही बूंदा-बांदी से पशु मेले में आए पशुओं को भी परेशानी हो रही है। खुले में धोरों में बैठे कई ऊंट बीमार हो गए। उनके साथ आए पशुपालक अलाव जलाकर व प्लास्टिक शीट से उनकी सुरक्षा के जतन कर रहे हैं। लेकिन मैदान में मौजूद कई ऊंट बीमार हो गए। जानकारी मिलने पर पशुपालन विभाग की टीम मौके पर जाकर उनका उपचार कर रही है।
