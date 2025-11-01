Camel Dance Video: ऊंटों के डांस ने लूटी महफिल, रंगारंग माहौल देख दर्शक झूमे, शृंगार प्रतियोगिता ने बांधा समा



बता दें कि पुष्कर मेला मैदान में आयोजित ऊंट नृत्य प्रतियोगिता में इस बार प्रतियोगियों का टोटा रहा। पर्यटन विभाग बाहर के ऊंटपालकों का कम आना मान रहा है। केवल तीन ऊंटों की नृत्य प्रतियोगिता हुई। ढोल की थाप शुरू होते ही बालू रेत में ऊंट नाच उठे।