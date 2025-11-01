Camel Dance Video: ऊंटों के डांस ने लूटी महफिल, रंगारंग माहौल देख दर्शक झूमे, शृंगार प्रतियोगिता ने बांधा समा

पुष्कर मेले में ऊंटों ने बिखेरी रंगत (फोटो- पत्रिका)
Pushkar Fair: अजमेर: पुष्कर मेले में पर्यटन विभाग की ओर से ऊंटों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ढोल की थाप पर ऊंट नाच उठे। वहीं, पशुपालकों ने अपने अपने ऊंटों को राजस्थानी परिधानों से सजाया।
बता दें कि पुष्कर मेला मैदान में आयोजित ऊंट नृत्य प्रतियोगिता में इस बार प्रतियोगियों का टोटा रहा। पर्यटन विभाग बाहर के ऊंटपालकों का कम आना मान रहा है। केवल तीन ऊंटों की नृत्य प्रतियोगिता हुई। ढोल की थाप शुरू होते ही बालू रेत में ऊंट नाच उठे।
पशुपालकों ने ऊंटों को जमकर नचाया। कैमल सफारी का आनंद लेने वाले विदेशी पर्यटकों ने जब धोरों में ऊंटों को नाचते देखा तो अवाक रह गए। प्रतियोगिता में झुंझुनूं जिले के नेकीराम का ऊंट प्रथम रहा।
वहीं, सीकर जिले के शीशपाल का दूसरे तथा झुंझुनूं के ही कपिल का ऊंट तीसरे स्थान पर रहा। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक कृष्ण कुमार, पर्यटन अधिकारी प्रद्युम्न ने तीनों को नकद पुरस्कार और प्रशिस्त पत्र देकर सम्मानित किया।
ऊंट शृंगार प्रतियोगिता भी दर्शकों के लिए काफी रोचक रही। कांच लगी रंग बिरंगी लाल-पीली, हरी लटकनों से सजाए गए 11 ऊंट जब प्रतियोगिता स्थल पर लाए गए तो दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। कतारबद्ध होकर सजे ऊंटों के साथ कई पर्यटकों ने फोटो भी ली।
सीकर जिले के मांगीलाल का ऊंट प्रथम स्थान पर रहा। वहीं, पुष्कर के चावंडिया गांव निवासी अशोक का दूसरे स्थान पर तथा गनाहेडा गांव के गुमान सिंह का ऊंट तीसरे स्थान पर रहा। तीनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग