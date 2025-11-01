Patrika LogoSwitch to English

Camel Dance Video: ऊंटों के डांस ने लूटी महफिल, रंगारंग माहौल देख दर्शक झूमे, शृंगार प्रतियोगिता ने बांधा समा

Pushkar Fair: पुष्कर मेले में ऊंट नृत्य और शृंगार प्रतियोगिताएं हुईं। ढोल की थाप पर ऊंट नाचे तो विदेशी पर्यटक भी मंत्रमुग्ध रह गए। ऊंट नृत्य में झुंझुनूं के नेकीराम प्रथम रहे। शृंगार प्रतियोगिता में सीकर के मांगीलाल का ऊंट अव्वल रहा। विजेताओं को पर्यटन विभाग ने सम्मानित किया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Nov 01, 2025

Pushkar Fair
Play video

पुष्कर मेले में ऊंटों ने बिखेरी रंगत (फोटो- पत्रिका)

Pushkar Fair: अजमेर: पुष्कर मेले में पर्यटन विभाग की ओर से ऊंटों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ढोल की थाप पर ऊंट नाच उठे। वहीं, पशुपालकों ने अपने अपने ऊंटों को राजस्थानी परिधानों से सजाया।


बता दें कि पुष्कर मेला मैदान में आयोजित ऊंट नृत्य प्रतियोगिता में इस बार प्रतियोगियों का टोटा रहा। पर्यटन विभाग बाहर के ऊंटपालकों का कम आना मान रहा है। केवल तीन ऊंटों की नृत्य प्रतियोगिता हुई। ढोल की थाप शुरू होते ही बालू रेत में ऊंट नाच उठे।


पशुपालकों ने ऊंटों को जमकर नचाया। कैमल सफारी का आनंद लेने वाले विदेशी पर्यटकों ने जब धोरों में ऊंटों को नाचते देखा तो अवाक रह गए। प्रतियोगिता में झुंझुनूं जिले के नेकीराम का ऊंट प्रथम रहा।


वहीं, सीकर जिले के शीशपाल का दूसरे तथा झुंझुनूं के ही कपिल का ऊंट तीसरे स्थान पर रहा। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक कृष्ण कुमार, पर्यटन अधिकारी प्रद्युम्न ने तीनों को नकद पुरस्कार और प्रशिस्त पत्र देकर सम्मानित किया।


ऊंट शृंगार प्रतियोगिता


ऊंट शृंगार प्रतियोगिता भी दर्शकों के लिए काफी रोचक रही। कांच लगी रंग बिरंगी लाल-पीली, हरी लटकनों से सजाए गए 11 ऊंट जब प्रतियोगिता स्थल पर लाए गए तो दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। कतारबद्ध होकर सजे ऊंटों के साथ कई पर्यटकों ने फोटो भी ली।


सीकर जिले के मांगीलाल का ऊंट प्रथम स्थान पर रहा। वहीं, पुष्कर के चावंडिया गांव निवासी अशोक का दूसरे स्थान पर तथा गनाहेडा गांव के गुमान सिंह का ऊंट तीसरे स्थान पर रहा। तीनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

Pushkar Mela

Updated on:

01 Nov 2025 10:16 am

Published on:

01 Nov 2025 08:52 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Camel Dance Video: ऊंटों के डांस ने लूटी महफिल, रंगारंग माहौल देख दर्शक झूमे, शृंगार प्रतियोगिता ने बांधा समा

