पुष्कर मेले में दुनिया की सबसे छोटी गायें, कद मात्र 16 से 30 इंच, देती हैं 6 लीटर तक दूध



अभिनव तिवारी ने बताया, ये गायें कम जगह और कम खर्च में पाली जा सकती हैं, इसलिए आम परिवारों के लिए भी उपयुक्त हैं। पुंगनूर नस्ल की गाय मात्र 16 इंच ऊंची हैं और रोजाना करीब तीन लीटर दूध देती है। वहीं, मिनी माउस नस्ल की ऊंचाई 28 इंच और दूध उत्पादन तीन से छह लीटर तक है। बिच्चूर नस्ल की गाय 30 इंच की है और यह भी तीन से छह लीटर तक दूध देती है।