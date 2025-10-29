पुष्कर मेले में दुनिया की सबसे छोटी गायें, कद मात्र 16 से 30 इंच, देती हैं 6 लीटर तक दूध

दुनिया की सबसे छोटी गायें (फोटो- जय माखीजा)
Pushkar Mela: अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले की रौनक इस बार ऊंटों और घोड़ों के साथ-साथ नन्ही गायें बढ़ा रही हैं। जयपुर से आए पशुपालक अभिनव तिवारी अपनी तीन अनोखी नस्लों की गायों के साथ पहुंचे हैं, जो हर किसी का ध्यान खींच रही हैं।
बता दें कि इनमें पुंगनूर, मिनी माउस और बिच्चूर नस्ल की गायें शामिल हैं, जो आकार में बेहद छोटी होने के बावजूद दूध उत्पादन में किसी बड़ी गाय से कम नहीं हैं।
अभिनव तिवारी ने बताया, ये गायें कम जगह और कम खर्च में पाली जा सकती हैं, इसलिए आम परिवारों के लिए भी उपयुक्त हैं। पुंगनूर नस्ल की गाय मात्र 16 इंच ऊंची हैं और रोजाना करीब तीन लीटर दूध देती है। वहीं, मिनी माउस नस्ल की ऊंचाई 28 इंच और दूध उत्पादन तीन से छह लीटर तक है। बिच्चूर नस्ल की गाय 30 इंच की है और यह भी तीन से छह लीटर तक दूध देती है।
इन मिनी गायों की सुंदरता और उपयोगिता को देखकर लोग सेल्फी लेने के लिए उमड़ रहे हैं। पुष्कर मेले में इस बार ऊंटों के बीच नन्ही गायें चर्चा का नया केंद्र बन गई हैं।
पशुपालक अभिनव तिवारी अपनी 16 छोटी कद की गायों और तीन सांडों के साथ पहुंचे हैं, जिनमें दुनिया की सबसे छोटी नस्ल पुंगनूर भी शामिल है। उन्होंने पुंगनूर, बिच्चूर और मिनी माउस जैसी दुर्लभ भारतीय नस्लों को प्रदर्शित करते हुए देसी गायों के संरक्षण और जागरुकता बढ़ाने का संदेश दिया।
पुंगनूर गायें अपने छोटे आकार (24 से 36 इंच), शांत स्वभाव और कम जगह में पालन की सुविधा के कारण लोगों का ध्यान खींच रही हैं। तिवारी ने बताया कि यह वही नस्ल है, जिसकी गाय प्रधानमंत्री आवास पर भी है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में मकर संक्रांति पर वीडियो साझा किया था। ये गायें पौष्टिक दूध देती हैं और शहरी क्षेत्रों में भी आसानी से पाली जा सकती हैं।
