Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

पुष्कर मेले में दुनिया की सबसे छोटी गायें, कद मात्र 16 से 30 इंच, देती हैं 6 लीटर तक दूध

Pushkar Mela: अजमेर के पुष्कर मेले में इस बार दुनिया की सबसे छोटी गायें आकर्षण का केंद्र बनी हैं। जयपुर के अभिनव तिवारी पुंगनूर, मिनी माउस और बिच्चूर नस्ल की गायें लाए हैं।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Oct 29, 2025

Pushkar Mela

दुनिया की सबसे छोटी गायें (फोटो- जय माखीजा)

Pushkar Mela: अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले की रौनक इस बार ऊंटों और घोड़ों के साथ-साथ नन्ही गायें बढ़ा रही हैं। जयपुर से आए पशुपालक अभिनव तिवारी अपनी तीन अनोखी नस्लों की गायों के साथ पहुंचे हैं, जो हर किसी का ध्यान खींच रही हैं।


बता दें कि इनमें पुंगनूर, मिनी माउस और बिच्चूर नस्ल की गायें शामिल हैं, जो आकार में बेहद छोटी होने के बावजूद दूध उत्पादन में किसी बड़ी गाय से कम नहीं हैं।


तीन से छह लीटर तक देती हैं दूध


अभिनव तिवारी ने बताया, ये गायें कम जगह और कम खर्च में पाली जा सकती हैं, इसलिए आम परिवारों के लिए भी उपयुक्त हैं। पुंगनूर नस्ल की गाय मात्र 16 इंच ऊंची हैं और रोजाना करीब तीन लीटर दूध देती है। वहीं, मिनी माउस नस्ल की ऊंचाई 28 इंच और दूध उत्पादन तीन से छह लीटर तक है। बिच्चूर नस्ल की गाय 30 इंच की है और यह भी तीन से छह लीटर तक दूध देती है।


इन मिनी गायों की सुंदरता और उपयोगिता को देखकर लोग सेल्फी लेने के लिए उमड़ रहे हैं। पुष्कर मेले में इस बार ऊंटों के बीच नन्ही गायें चर्चा का नया केंद्र बन गई हैं।


दुनिया की सबसे छोटी नस्ल


पशुपालक अभिनव तिवारी अपनी 16 छोटी कद की गायों और तीन सांडों के साथ पहुंचे हैं, जिनमें दुनिया की सबसे छोटी नस्ल पुंगनूर भी शामिल है। उन्होंने पुंगनूर, बिच्चूर और मिनी माउस जैसी दुर्लभ भारतीय नस्लों को प्रदर्शित करते हुए देसी गायों के संरक्षण और जागरुकता बढ़ाने का संदेश दिया।


पुंगनूर गायें अपने छोटे आकार (24 से 36 इंच), शांत स्वभाव और कम जगह में पालन की सुविधा के कारण लोगों का ध्यान खींच रही हैं। तिवारी ने बताया कि यह वही नस्ल है, जिसकी गाय प्रधानमंत्री आवास पर भी है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में मकर संक्रांति पर वीडियो साझा किया था। ये गायें पौष्टिक दूध देती हैं और शहरी क्षेत्रों में भी आसानी से पाली जा सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेले की शान बनी 1 करोड़ की ‘नगीना’, होती है शाही देखभाल, बटोर रही सुर्खियां
अजमेर
Pushkar Mela 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 02:17 pm

Published on:

29 Oct 2025 02:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / पुष्कर मेले में दुनिया की सबसे छोटी गायें, कद मात्र 16 से 30 इंच, देती हैं 6 लीटर तक दूध

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Government Order : पुष्कर मेले में घोड़ों की बिक्री-खरीद पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी, आदेश जारी, अश्व पालक मायूस

Ajmer Pushkar Fair horses sale and purchase levied 5 percent GST an order has been issued
अजमेर

Ajmer: दुकान के बेसमेंट में पेट्रोल पंप के टैंक का पेट्रोल पहुंचा तो मचा हड़कंप, पावर कट कर दुकानें खाली कराई

अजमेर

बागेश्वर धाम में समोसे की दुकान पर कढ़ाई में खौलते तेल में गिरा मासूम, राजस्थान से दर्शन करने गया परिवार

अजमेर

RPSC से बड़ा अपडेट, 9 साल बाद फिर से शुरू करेगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, इससे होगी शुरुआत

RPSC Big Update After 9 Years online Exams will Start
अजमेर

कार में महिला मित्र के साथ जा रहे युवक से मारपीट, महिला से अश्लीलता

Rajasthan Police
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.