Ajmer Road Accident : शादी की खुशियों में झूम रहा था पूरा परिवार, आई ऐसी सूचना की परिजनों के उड़े होश, नौसैनिक की सड़क हादसे में हुई मौत

पैतृक गांव गोठियाना में शुक्रवार को राजकीय और नौसेना के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। परिवार के सदस्यों के साथ सैनिक खुद भी शादी की तैयारियों में जुटा था। अपने मित्रों के साथ किशनगढ़ में शादी की खरीदारी कर रात को घर लौट रहे सैनिक की मोटरसाइकिल को अरांई तहसील क्षेत्र के छोटा लाम्बा और रेबारियों की ढाणी के बीच तेज गति से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी।