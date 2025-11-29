अजमेर में उर्स मेले से पहले बड़ी कार्रवाई: दरगाह से अढाई दिन का झोपड़ा तक गरजा बुलडोजर, वर्षों पुराने अवैध कब्जे हटाए

पुराने अवैध कब्जे हटाए (फोटो- पत्रिका)
Ajmer News: अजमेर में होने वाले ख्वाजा साहब के 814वें उर्स मेले को देखते हुए शनिवार सुबह नगर निगम और प्रशासन ने दरगाह क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। अढाई दिन का झोपड़ा से दरगाह शरीफ तक मुख्य सड़क पर पिछले कई साल से चल रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई।
बता दें कि नगर निगम की टीम ने तीन जेसीबी मशीनों, छह ट्रैक्टरों, भारी उपकरणों और 12 से अधिक मजदूरों की मदद से दुकानों, ठेलों और स्थायी संरचनाओं को हटाया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
मौके पर करीब 150 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहे। जबकि अलग-अलग स्थानों पर 100 से ज्यादा जवानों ने स्थिति पर नजर रखी। पुलिस ने दुकानदारों और राहगीरों को लगातार हटाने, भीड़ को नियंत्रित करने और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ने का काम संभाला।
कुछ स्थानों पर हल्का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन पुलिस ने शांति और सख्ती के साथ हालात को तुरंत काबू कर लिया। प्रशासन का कहना है, उर्स मेले में लाखों जायरीन अजमेर पहुंचते हैं। इस दौरान दरगाह क्षेत्र की संकरी और बंद गलियों में भीड़ बढ़ने से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आम जनता और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा, अतिक्रमण के कारण एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य इमरजेंसी सेवाओं का निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। सड़क खाली होने से रास्ता चौड़ा होगा और भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई को आगामी दिनों में भी जारी रखा जाएगा। ताकि उर्स मेले से पहले पूरा मार्ग साफ, सुरक्षित और आवागमन के लिए सहज बनाया जा सके।
प्रशासन ने दुकानदारों और आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, यह कार्रवाई किसी व्यक्ति या व्यापार को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि जनता की सुविधा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए की जा रही है। उर्स मेले तक दरगाह जाने वाला मार्ग पूरी तरह व्यवस्थित करने का लक्ष्य रखा गया है।
