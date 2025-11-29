Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

अजमेर में उर्स मेले से पहले बड़ी कार्रवाई: दरगाह से अढाई दिन का झोपड़ा तक गरजा बुलडोजर, वर्षों पुराने अवैध कब्जे हटाए

अजमेर में ख्वाजा साहब के 814वें उर्स से पहले नगर निगम और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अढाई दिन का झोपड़ा से दरगाह तक जेसीबी, ट्रैक्टर और मजदूरों की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। 150 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Nov 29, 2025

Ajmer Urs fair Bulldozers roll from Dargah to Adhai Din Ka Jhopra

पुराने अवैध कब्जे हटाए (फोटो- पत्रिका)

Ajmer News: अजमेर में होने वाले ख्वाजा साहब के 814वें उर्स मेले को देखते हुए शनिवार सुबह नगर निगम और प्रशासन ने दरगाह क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। अढाई दिन का झोपड़ा से दरगाह शरीफ तक मुख्य सड़क पर पिछले कई साल से चल रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई।

बता दें कि नगर निगम की टीम ने तीन जेसीबी मशीनों, छह ट्रैक्टरों, भारी उपकरणों और 12 से अधिक मजदूरों की मदद से दुकानों, ठेलों और स्थायी संरचनाओं को हटाया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

मौके पर करीब 150 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहे। जबकि अलग-अलग स्थानों पर 100 से ज्यादा जवानों ने स्थिति पर नजर रखी। पुलिस ने दुकानदारों और राहगीरों को लगातार हटाने, भीड़ को नियंत्रित करने और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ने का काम संभाला।

कुछ स्थानों पर हल्का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन पुलिस ने शांति और सख्ती के साथ हालात को तुरंत काबू कर लिया। प्रशासन का कहना है, उर्स मेले में लाखों जायरीन अजमेर पहुंचते हैं। इस दौरान दरगाह क्षेत्र की संकरी और बंद गलियों में भीड़ बढ़ने से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आम जनता और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा, अतिक्रमण के कारण एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य इमरजेंसी सेवाओं का निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। सड़क खाली होने से रास्ता चौड़ा होगा और भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई को आगामी दिनों में भी जारी रखा जाएगा। ताकि उर्स मेले से पहले पूरा मार्ग साफ, सुरक्षित और आवागमन के लिए सहज बनाया जा सके।

प्रशासन ने दुकानदारों और आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, यह कार्रवाई किसी व्यक्ति या व्यापार को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि जनता की सुविधा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए की जा रही है। उर्स मेले तक दरगाह जाने वाला मार्ग पूरी तरह व्यवस्थित करने का लक्ष्य रखा गया है।

ये भी पढ़ें

जयपुर ITAT रिश्वत कांड: 1.40 करोड़ की डील का खुलासा, चारों आरोपी आमने-सामने पूछताछ में भिड़े, CBI कर रही जांच
जयपुर
Jaipur ITAT bribery case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 11:13 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर में उर्स मेले से पहले बड़ी कार्रवाई: दरगाह से अढाई दिन का झोपड़ा तक गरजा बुलडोजर, वर्षों पुराने अवैध कब्जे हटाए

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime News : दृष्टिहीन की पत्नी के संग जबरदस्ती, घर में सफाई के बहाने बुलाया, पुष्कर घाटी ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Ajmer Pushkar Crime News Blind man wife raped under pretext of cleaning house accused arrested
अजमेर

Rajasthan : जिस घर में ढोल-नगाड़ों की आवाज गूंजनी थी, उस घर में मचने लगी चीख-पुकार, पूरे गांवों में छा गया सन्नाटा

Rajasthan Ajmer Marines sardar Bairwa dies road accident house drums sound resonate There was a screams and cries entire village silence
अजमेर

Ajmer Road Accident : शादी की खुशियों में झूम रहा था पूरा परिवार, आई ऐसी सूचना की परिजनों के उड़े होश, नौसैनिक की सड़क हादसे में हुई मौत

Ajmer Road Accident Navy man Sardar Bairwa dies in road accident family members shocked
अजमेर

Cyclone Ditwah: गरज कर बरसे बादल, राजस्थान के इस जिले में हुआ बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात ‘डिटवाह’ का असर

अजमेर

राजस्थान में RPSC की नई व्यवस्था से बड़ा फायदा, करोड़ों की हुई बचत; भर्ती प्रक्रियाओं में आई तेजी

rpsc
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.