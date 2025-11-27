Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

JDA Big Action: जयपुर में मोहब्बतपुरा समेत इन जगहों पर गरजा बुलडोजर, 15 बीघा भूमि पर बसाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियां जमींदोज

JDA Big Action: जेडीए प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 बीघा में बसाई जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। कमानी मोड़ और झोटवाड़ा की भवानी निकेतन कॉलोनी में दुकानों समेत दो मंजिला निर्माण पर भी कार्रवाई हुई।

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 27, 2025

JDA Big Action

3 अवैध कॉलोनियां जमींदोज (फोटो- पत्रिका)

JDA Big Action: जयपुर: जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। जेडीए टीम ने अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त रुख अपनाया और साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई की।

बता दें कि कमानी मोड़ और झोटवाड़ा स्थित भवानी निकेतन कॉलोनी में दुकानों सहित ग्राउंड फ्लोर एवं दो मंजिला निर्माण पर पुख्ता कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने भवनों के प्रवेश द्वारों और शटरों को ईंटों से बंद कर सीलिंग की, ताकि किसी तरह की गतिविधि दोबारा शुरू न हो सके।

पुलिस उप निरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया, ग्राम सुमेल क्षेत्र में करीब दो बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसके अलावा ग्राम मोहब्बतपुरा, तहसील माधोराजपुरा में लगभग 10 बीघा भूमि पर ‘सालासर धाम’ नाम से कॉलोनी तैयार करने का प्रयास चल रहा था।

वहीं, ग्राम बांसा में तीन बीघा में एक अन्य कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। जेडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन सभी कॉलोनियों में बने भूखंडों की बाउंड्रीवॉल और ग्रेवल मिट्टी से बनाई गई सड़कों को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान जेडीए के अधिकारियों, पुलिस बल और मशीनरी की तैनाती की गई।

अधिकारियों का कहना है कि बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जेडीए ने आमजन से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधता अवश्य जांच लें।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JDA Big Action: जयपुर में मोहब्बतपुरा समेत इन जगहों पर गरजा बुलडोजर, 15 बीघा भूमि पर बसाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियां जमींदोज

