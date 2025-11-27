JDA Big Action: जयपुर में मोहब्बतपुरा समेत इन जगहों पर गरजा बुलडोजर, 15 बीघा भूमि पर बसाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियां जमींदोज

वहीं, ग्राम बांसा में तीन बीघा में एक अन्य कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। जेडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन सभी कॉलोनियों में बने भूखंडों की बाउंड्रीवॉल और ग्रेवल मिट्टी से बनाई गई सड़कों को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान जेडीए के अधिकारियों, पुलिस बल और मशीनरी की तैनाती की गई।