Ajmer Rape: बच्चों की देखभाल का किया वादा, फिर बुआ के घर ले जाकर महिला से रेप, रुपए भी ऐंठे

पीड़िता ने बताया कि उसने अपने परिजन से भी मिलवाया, जिससे उस पर उसे विश्वास हो गया। आरोपी ने अपनी जरूरत बताकर उससे कई बार पैसे भी ले लिए। आरोपी उसका तीन साल तक देहशोषण करता रहा। इसकी जानकारी उसके परिवार को भी थी। जब उसने आरोपी से उसके पैसे मांगे तो उसने लौटाने से इनकार कर दिया। आरोपी उसको धमकी दे रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।