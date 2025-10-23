Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

दर्दनाक हादसा: ट्रेलर ने टैम्पो को मारी टक्कर, दंपती व दो बच्चों की मौत, बिलखती रही बहनें

मसूदा रोड पर पाखरियावास के आगे घाटे में गुरुवार शाम ट्रेलर की चपेट में आने से टैम्पो में सवार दंपती व दो पुत्रों की मौत हो गई, जबकि दोनों पुत्रियां घायल हो गईं।

less than 1 minute read

अजमेर

image

kamlesh sharma

Oct 23, 2025

beawar accident

फोटो पत्रिका

ब्यावर (अजमेर)। मसूदा रोड पर पाखरियावास के आगे घाटे में गुरुवार शाम ट्रेलर की चपेट में आने से टैम्पो में सवार दंपती व दो पुत्रों की मौत हो गई, जबकि दोनों पुत्रियां घायल हो गईं। इन्हें राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दंपती व दोनों पुत्रों के शव चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पोस्टमार्टम शुक्रवार को कराया जाएगा।

सदर थाना पुलिस के अनुसार शहर के गोविन्दपुरा निवासी राजेन्द्र भाई दूज पर परिवार सहित खीमपुरा चौरसियावास जा रहा थे। टैम्पो में राजेन्द्र (34), पत्नी पूनम (30), बेटी हीना (7), अलीशा (5) एवं बेटा लक्की (4) व रियाज (2) सवार थे। पाखरियावास चौराहा से आगे घाटे में सामने मसूदा की ओर से आ रहे ट्रेलर ने उनके टैम्पो को चपेट में ले लिया। इससे टैम्पो खाई में जा गिरा। उसमें सवार राजू, पूनम, हीना, अलीशा, लक्की व रियाज घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राजेन्द्र, पत्नी पूनम, बेटे लक्की व रियाज को मृत घोषित कर दिया, जबकि हीना व अलीशा को भर्ती कर लिया गया।

जानकारी मिलने पर तहसीलदार हनुतसिंह, पुलिस उपअधीक्षक राजेश कसाना अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सदर थानाधिकारी गजराज घटनास्थल पहुंचे और खाई में गिरे टैम्पो को बाहर निकलवाया। पुलिस ने सडक पर खड़े ट्रेलर को मार्ग से हटवाया।

बिलखती रही हीना

पाखरियावास के आगे घाटे में हुए हादसे में घायल हीना अस्पताल पहुंचने के दो घंटे बाद तक बिलखती रही। हादसे का डर उसकी आंखों में साफ छलक रहा था। अपनों तक हादसे की जानकारी पहुंच जाए। इसको लेकर वह रोते हुए माता-पिता व भाईयों के नाम बताती रही। हादसे का जख्म इतना गहरा था कि उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों बहनों की बिलखते देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: भाई-दूज पर बहन की आंखों से रुक नहीं रहे आंसू, भाई 5 दिन से रूस में लापता, मां का भी बुरा हाल
अलवर
Alwar youth missing in Russia

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 08:45 pm

Published on:

23 Oct 2025 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / दर्दनाक हादसा: ट्रेलर ने टैम्पो को मारी टक्कर, दंपती व दो बच्चों की मौत, बिलखती रही बहनें

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुष्कर मेला: एक लाख टन बालू से बनी वीर तेजाजी की सैंड आर्ट बनी आकर्षण का केंद्र, इस बार मेले में पहली बार होने जा रहा ऐसा

pushkar mela 2025
अजमेर

Ajmer Accident: बाइक सवार हलवाई को बजरी के डम्पर ने कुचला, टायर चढ़ने से घटनास्थल पर ही मौत

dumper accident in jhalawar
अजमेर

Pushkar Mela 2025: पुष्कर पशु मेले की शुरुआत, डिजिटल हाईटेक हुआ, कैमल सफारी मन को भाई

pushkar mela 2025
अजमेर

Indian Railways: अजमेर से 11 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन, यात्रियों का सफर हुआ आसान, जानें पूरा शेड्यूल

festival-special-train
अजमेर

Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेला कल से, पहली बार होगा कैमल और हॉर्स शो, मिस्टर-मिस राजस्थान भी दिखाएंगे जलवा

Pushkar Mela 2025
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.