दर्दनाक हादसा: ट्रेलर ने टैम्पो को मारी टक्कर, दंपती व दो बच्चों की मौत, बिलखती रही बहनें

ब्यावर (अजमेर)। मसूदा रोड पर पाखरियावास के आगे घाटे में गुरुवार शाम ट्रेलर की चपेट में आने से टैम्पो में सवार दंपती व दो पुत्रों की मौत हो गई, जबकि दोनों पुत्रियां घायल हो गईं। इन्हें राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दंपती व दोनों पुत्रों के शव चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पोस्टमार्टम शुक्रवार को कराया जाएगा।
सदर थाना पुलिस के अनुसार शहर के गोविन्दपुरा निवासी राजेन्द्र भाई दूज पर परिवार सहित खीमपुरा चौरसियावास जा रहा थे। टैम्पो में राजेन्द्र (34), पत्नी पूनम (30), बेटी हीना (7), अलीशा (5) एवं बेटा लक्की (4) व रियाज (2) सवार थे। पाखरियावास चौराहा से आगे घाटे में सामने मसूदा की ओर से आ रहे ट्रेलर ने उनके टैम्पो को चपेट में ले लिया। इससे टैम्पो खाई में जा गिरा। उसमें सवार राजू, पूनम, हीना, अलीशा, लक्की व रियाज घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राजेन्द्र, पत्नी पूनम, बेटे लक्की व रियाज को मृत घोषित कर दिया, जबकि हीना व अलीशा को भर्ती कर लिया गया।
जानकारी मिलने पर तहसीलदार हनुतसिंह, पुलिस उपअधीक्षक राजेश कसाना अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सदर थानाधिकारी गजराज घटनास्थल पहुंचे और खाई में गिरे टैम्पो को बाहर निकलवाया। पुलिस ने सडक पर खड़े ट्रेलर को मार्ग से हटवाया।
पाखरियावास के आगे घाटे में हुए हादसे में घायल हीना अस्पताल पहुंचने के दो घंटे बाद तक बिलखती रही। हादसे का डर उसकी आंखों में साफ छलक रहा था। अपनों तक हादसे की जानकारी पहुंच जाए। इसको लेकर वह रोते हुए माता-पिता व भाईयों के नाम बताती रही। हादसे का जख्म इतना गहरा था कि उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों बहनों की बिलखते देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।
