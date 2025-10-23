दर्दनाक हादसा: ट्रेलर ने टैम्पो को मारी टक्कर, दंपती व दो बच्चों की मौत, बिलखती रही बहनें

सदर थाना पुलिस के अनुसार शहर के गोविन्दपुरा निवासी राजेन्द्र भाई दूज पर परिवार सहित खीमपुरा चौरसियावास जा रहा थे। टैम्पो में राजेन्द्र (34), पत्नी पूनम (30), बेटी हीना (7), अलीशा (5) एवं बेटा लक्की (4) व रियाज (2) सवार थे। पाखरियावास चौराहा से आगे घाटे में सामने मसूदा की ओर से आ रहे ट्रेलर ने उनके टैम्पो को चपेट में ले लिया। इससे टैम्पो खाई में जा गिरा। उसमें सवार राजू, पूनम, हीना, अलीशा, लक्की व रियाज घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राजेन्द्र, पत्नी पूनम, बेटे लक्की व रियाज को मृत घोषित कर दिया, जबकि हीना व अलीशा को भर्ती कर लिया गया।