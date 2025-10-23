Rajasthan: भाई-दूज पर बहन की आंखों से रुक नहीं रहे आंसू, भाई 5 दिन से रूस में लापता, मां का भी बुरा हाल

रूस में लापता छात्र अजीत। फाइल फोटो- पत्रिका
लक्ष्मणगढ़। रूस में लापता हुए कफनवाड़ा के छात्र अजीत सिंह चौधरी का पांचवें दिन भी सुराग नहीं लगा। ऐसे में परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। गुरुवार को कफनवाड़ा के कई लोग एसडीएम को कलक्टर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कार्यालय बंद होने के चलते वापस लौट गए। ग्रामीणों ने कलक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर लापता अजीत चौधरी की तलाश की मांग की है।
परिजनों के अनुसार अजीत सिंह पुत्र रूप सिंह चौधरी रूस के उफा स्थित बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2023 से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। 19 अक्टूबर को हॉस्टल से निकले छात्र का पांचवें दिन भी सुराग नहीं लगा। छात्र अजीत के माता-पिता व अन्य परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। परिवारजन व ग्रामीण अजीत सिंह के सकुशल मिलने की कामना कर रहे हैं।
पीड़ित परिवार ने बताया कि यूनिवर्सिटी व हॉस्टल से कोई सूचना नहीं दी जा रही है। गत दिनों केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव से मिले थे। उन्होंने विदेश मंत्रालय में बात करने का आश्वासन दिया था। बाद में परिजनों ने विदेश मंत्रालय में पहुंचकर मामले के बारे में अवगत करवाया। वहां से भी केवल आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिल रही है।
यह वीडियो भी देखें
भाई-दूज पर बहन की आंखों में आंसू नहीं रुके। बहन रोते हुए बोली कि बस मेरा भाई सकुशल मिल जाए। इधर अजीत के लापता होने का समाचार मिलने के बाद से ही मां का भी रो-रोकर बुरा हाल है। वो बार-बार रोते हुए बेटे को याद कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग