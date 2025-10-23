Rajasthan: भाई-दूज पर बहन की आंखों से रुक नहीं रहे आंसू, भाई 5 दिन से रूस में लापता, मां का भी बुरा हाल

लक्ष्मणगढ़। रूस में लापता हुए कफनवाड़ा के छात्र अजीत सिंह चौधरी का पांचवें दिन भी सुराग नहीं लगा। ऐसे में परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। गुरुवार को कफनवाड़ा के कई लोग एसडीएम को कलक्टर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कार्यालय बंद होने के चलते वापस लौट गए। ग्रामीणों ने कलक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर लापता अजीत चौधरी की तलाश की मांग की है।