रूस में एमबीबीएस कर रहा अलवर का छात्र लापता, नदी किनारे मिले जैकेट और जूते – परिजनों ने लगाई गुहार

परिजनों के अनुसार अजीत की जैकेट, जूते और मोबाइल फोन नदी किनारे मिले हैं, जिससे उसकी सुरक्षा को लेकर परिवार में गहरी चिंता है। लापता होने की सूचना मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से संपर्क कर बेटे को जल्द तलाशने की गुहार लगाई है।



साथ ही जिला कलेक्टर से भी विदेश मंत्रालय के माध्यम से छात्र की तलाश करवाने की मांग की गई है। परिजन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार स्तर पर हस्तक्षेप से अजीत को जल्द ढूंढ निकाला जाएगा। वहीं ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर चिंता का माहौल है।