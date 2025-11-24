Ajmer: हाड़ी रानी बटालियन ने महिला कुक की बेटी की शादी में भरा मायरा, 1,31,131 रुपए नकद, चांदी के गहनों और कपड़ों के साथ दिया कन्यादान

बटालियन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बताया कि धन्नी देवी लंबे समय से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अंश कालीन कुक के रूप में सेवा दे रही हैं। उनके परिवार की खुशी में शामिल होना हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि परिवार की परंपरा का हिस्सा भी है। बटालियन केवल काम करने का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां कठिनाइयों में सब मिलकर साथ खड़े होते हैं। रविवार को हुए विवाह समारोह में बटालियन के हैड मॉरियर राजेश शर्मा समेत हैड कांस्टेबल विजयराम, मेहरसिंह, राजेश रोहलानिया, अनिल मीणा, रणजीत वर्मा व महेश टांक मौजूद रहे।