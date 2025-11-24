Ajmer: हाड़ी रानी बटालियन ने महिला कुक की बेटी की शादी में भरा मायरा, 1,31,131 रुपए नकद, चांदी के गहनों और कपड़ों के साथ दिया कन्यादान

मानवीय संवेदना की मिसाल बनी बटालियन (फोटो: पत्रिका)
Humanity Of Hadi Rani Women's Battalion: हाड़ी रानी महिला बटालियन की बी कंपनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सरकारी व्यवस्थाओं की व्यस्तताओं के बावजूद मानवता और संवेदनशीलता जीवित है। बटालियन में कार्यरत अंशकालीन महिला कुक धन्नी देवी की बेटी की शादी में बटालियन के जवानों ने परिवार की तरह आगे आकर एक लाख 31 हजार 131 रुपए नगद, 24 हजार रुपए के चांदी के गहने, कपड़े तथा 2,100 रुपए का कन्यादान देकर मायरा भरा। यह सहयोग सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि संवेदना, समान व अपनत्व का प्रतीक बन गया।
हाड़ी रानी महिला बटालियन की बी कंपनी जयपुर, सूरजपोल में कार्यरत अंशकालीन कुक धन्नीदेवी की बेटी की शादी का अवसर बटालियन परिवार के लिए भी किसी अपने घर की खुशी का सा बन गया। जैसे ही शादी की जानकारी साथियों को मिली, जयपुर, अजमेर और ब्यावर के जवानों व कर्मचारियों ने मिलकर मायरा भरने का निर्णय लिया। कर्मचारियों का कहना था कि यह सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि धन्नीदेवी के प्रति समान व उनके परिवार के प्रति स्नेह का भाव है।
बटालियन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बताया कि धन्नी देवी लंबे समय से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अंश कालीन कुक के रूप में सेवा दे रही हैं। उनके परिवार की खुशी में शामिल होना हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि परिवार की परंपरा का हिस्सा भी है। बटालियन केवल काम करने का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां कठिनाइयों में सब मिलकर साथ खड़े होते हैं। रविवार को हुए विवाह समारोह में बटालियन के हैड मॉरियर राजेश शर्मा समेत हैड कांस्टेबल विजयराम, मेहरसिंह, राजेश रोहलानिया, अनिल मीणा, रणजीत वर्मा व महेश टांक मौजूद रहे।
