Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

राजस्थान: मामा ने भांजों की शादी में भरा 2 करोड़ का मायरा, दिए 1.11 करोड़ कैश और सोना-चांदी

बीकानेर के नोखा में दो मामा ने भांजों की शादी में करीब दो करोड़ का मायरा भरा। 1.11 करोड़ रुपए नकद, 31 तोला सोना और सवा किलो चांदी दी।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Arvind Rao

Nov 03, 2025

Rajasthan bikaner Nokha wedding mayra
Play video

सांसद हनुमान बेनीवाल भी समारोह में पहुंचे और मायरे की रस्म में शामिल हुए (फोटो- पत्रिका)

Bikaner News: बीकानेर जिले के नोखा में एक भव्य विवाह समारोह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां दो मामा ने मिलकर अपनी बहन के बेटों की शादी में करीब दो करोड़ रुपए का मायरा (भात) भरा। एक नवंबर की शाम नोखा में गिरधारी और जगदीश गोदारा के बेटों की शादी के दौरान यह रस्म निभाई गई।


बता दें कि सीनियाला गांव के निवासी और जेपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक भंवर लेघा और जगदीश लेघा ने अपनी बहन मीरा गोदारा के बेटों की शादी में मायरा भरा। इस मौके पर उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए नकद, 31 तोला सोना और सवा किलो चांदी दी। सोने-चांदी की कीमत लगभग 45 लाख रुपए आंकी गई।


यह आयोजन न केवल अपने भव्य मायरे के कारण सुर्खियों में है, बल्कि परिवार और परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक भी बन गया है। समारोह में शामिल लोगों का कहना था कि यह केवल दिखावा नहीं, बल्कि अपनी बहन और परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है।


भंवर लेघा ने बताया कि हम दो भाई और तीन बहनें हैं। यह हमारे परिवार का पहला मायरा था और हमने इसे खास बनाने की कोशिश की। समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें नकदी और गहनों से सजी थालियां दिखाई दे रही हैं।


लोगों ने इस मायरे को ‘यादगार पल’ बताते हुए कहा कि इसमें केवल धन नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और परंपराओं का सम्मान झलकता है। यह आयोजन अब पूरे बीकानेर और आसपास के जिलों में चर्चा का विषय बना हुआ है।


इस मौके पर RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी समारोह में पहुंचे और मायरे की रस्म में शामिल हुए। उन्होंने स्वयं मायरे की थाल थामकर रस्म निभाई। समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लोग ‘रॉयल मायरा’ कहकर साझा कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

पोतों ने की दादा की निर्मम हत्या, शराब के नशे में कुल्हाड़ी से किए वार, आंख में मिर्ची डालकर घसीटा
भीलवाड़ा
Bhilwara Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 03:10 pm

Published on:

03 Nov 2025 03:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान: मामा ने भांजों की शादी में भरा 2 करोड़ का मायरा, दिए 1.11 करोड़ कैश और सोना-चांदी

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव पर रोक से उलझी गांवों की राजनीति, धरी की धरी रह गई दावेदारों की तैयारी

Rajasthan Panchayat Election
बीकानेर

राजस्थान में रूफटॉप सोलर लगाने वालों के लिए आई अच्छी खबर, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

rooftop-solar-panels
बीकानेर

राजस्थान में चलती ट्रेन में सेना के जवान का मर्डर, मचा हड़कंप

murder in train rajasthan
बीकानेर

युवा नवाचार करें, ताकि देश को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े

कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अखिल रंजन गर्ग।
बीकानेर

Rajasthan RTE: निजी स्कूलों में 2.37 लाख को ही मिला निशुल्क एडमिशन, 26,567 आवेदन खारिज

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.