राजस्थान: मामा ने भांजों की शादी में भरा 2 करोड़ का मायरा, दिए 1.11 करोड़ कैश और सोना-चांदी

सांसद हनुमान बेनीवाल भी समारोह में पहुंचे और मायरे की रस्म में शामिल हुए (फोटो- पत्रिका)
Bikaner News: बीकानेर जिले के नोखा में एक भव्य विवाह समारोह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां दो मामा ने मिलकर अपनी बहन के बेटों की शादी में करीब दो करोड़ रुपए का मायरा (भात) भरा। एक नवंबर की शाम नोखा में गिरधारी और जगदीश गोदारा के बेटों की शादी के दौरान यह रस्म निभाई गई।
बता दें कि सीनियाला गांव के निवासी और जेपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक भंवर लेघा और जगदीश लेघा ने अपनी बहन मीरा गोदारा के बेटों की शादी में मायरा भरा। इस मौके पर उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए नकद, 31 तोला सोना और सवा किलो चांदी दी। सोने-चांदी की कीमत लगभग 45 लाख रुपए आंकी गई।
यह आयोजन न केवल अपने भव्य मायरे के कारण सुर्खियों में है, बल्कि परिवार और परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक भी बन गया है। समारोह में शामिल लोगों का कहना था कि यह केवल दिखावा नहीं, बल्कि अपनी बहन और परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है।
भंवर लेघा ने बताया कि हम दो भाई और तीन बहनें हैं। यह हमारे परिवार का पहला मायरा था और हमने इसे खास बनाने की कोशिश की। समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें नकदी और गहनों से सजी थालियां दिखाई दे रही हैं।
लोगों ने इस मायरे को ‘यादगार पल’ बताते हुए कहा कि इसमें केवल धन नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और परंपराओं का सम्मान झलकता है। यह आयोजन अब पूरे बीकानेर और आसपास के जिलों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस मौके पर RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी समारोह में पहुंचे और मायरे की रस्म में शामिल हुए। उन्होंने स्वयं मायरे की थाल थामकर रस्म निभाई। समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लोग ‘रॉयल मायरा’ कहकर साझा कर रहे हैं।
