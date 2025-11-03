राजस्थान: मामा ने भांजों की शादी में भरा 2 करोड़ का मायरा, दिए 1.11 करोड़ कैश और सोना-चांदी

Bikaner News: बीकानेर जिले के नोखा में एक भव्य विवाह समारोह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां दो मामा ने मिलकर अपनी बहन के बेटों की शादी में करीब दो करोड़ रुपए का मायरा (भात) भरा। एक नवंबर की शाम नोखा में गिरधारी और जगदीश गोदारा के बेटों की शादी के दौरान यह रस्म निभाई गई।