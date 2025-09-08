‘तिनका-तिनका जोड़ कर बनाया आशियाना… मेरे पास, कुछ नहीं बचा…’ डिप्टी CM दीया कुमारी ने दिए ये निर्देश

निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जर्जर मकानों का निरीक्षण कर पीडि़तों से बात की। उन्होंने जिला कलक्टर लोक बंधु को कहा कि जर्जर मकानों को तुरंत खाली कराएं और लोगों को आश्रय स्थल में शिफ्ट कराएं। इनकी जान जोखिम में है। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है। आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। इन दौरान देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर गजेन्द्र सिंह, उपखण्ड अधिकारी गरिमा नरूला, एडीए कमिश्नर नित्या के, नगर निगम कमिश्नर देशल दान भी मौजूद रहे।