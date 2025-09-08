‘तिनका-तिनका जोड़ कर बनाया आशियाना… मेरे पास, कुछ नहीं बचा…’ डिप्टी CM दीया कुमारी ने दिए ये निर्देश

अजमेर। तिनका-तिनका जोड़ कर आशियाना बनाया था… मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है…। ये मेरा आशियाना पानी के सैलाब से टूट गया है। अब हम कहां रहेंगे…, घर में 80 साल की बुजुर्ग सास हैं, मैं उन्हें कहां लेकर जाऊंगी..। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी को अपनी पीड़ा बताते हुए महिलाएं फफक-फफक कर रो पड़ीं।
अजमेर में बोराज तालाब की पाल टूटने के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने एवं पीडि़तों से मुलाकात करने प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी सोमवार को स्वास्तिक नगर पहुंची। वाहन के पहुंचते ही महिलाओं ने हाथ जोड़ कर उन्हें रोका और कहा कि मैम हमें सिर्फ बीजेपी पर ही भरोसा है, हम वोट ही उन्हें ही देते हैं…। हमारे घरों में पानी भर गया.. सामान बह गया..। एक अन्य महिला ने कहा कि कुछ भी नहीं है.. मेरे पास, कुछ नहीं बचा है, मैं अकेले काम करके पेट भरती हूं।
पीडि़त परिवार के सदस्य ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जिला प्रशासन की मदद से फूड पैकेट मिल रहे हैं, दूध, सामान मिल रहा है,। हम इससे संतुष्ट हैं, मगर कुछ अच्छी मदद व स्थायी मदद हो जाए तो अच्छा रहेगा।
एक पीड़िता ने कहा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया… आत्महत्या करूंगी मैं.. लेकिन पास खड़े लोगों व परिजनों ने उसे शांत करवाया।
निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जर्जर मकानों का निरीक्षण कर पीडि़तों से बात की। उन्होंने जिला कलक्टर लोक बंधु को कहा कि जर्जर मकानों को तुरंत खाली कराएं और लोगों को आश्रय स्थल में शिफ्ट कराएं। इनकी जान जोखिम में है। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है। आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। इन दौरान देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर गजेन्द्र सिंह, उपखण्ड अधिकारी गरिमा नरूला, एडीए कमिश्नर नित्या के, नगर निगम कमिश्नर देशल दान भी मौजूद रहे।