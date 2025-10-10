अमीर बनने की चाहत में रेलवे कर्मचारी गंवा बैठा 26 लाख रुपए, अजमेर से गुरुग्राम 1 करोड़ 44 लाख रुपए लेने पहुंचा तो उड़े होश

अजमेर। मुनाफा कमाने के लालच में एक रेलवे कर्मचारी 26 लाख रुपए की साइबर ठगी का शिकार हो गया। जालसाज के झांसे में आकर पीड़ित फर्जी एप पर रकम निवेश करता रहा। इतना ही नहीं रकम उधार लेकर भी निवेश किया लेकिन जब उसको ब्याज की रकम लेने हरियाणा गुरूग्राम बुलाने पर कुछ नहीं मिला तो उसे ठगे जाने का आभास हो गया। पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।