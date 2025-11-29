National Highway: राजस्थान के इस हाईवे पर लेन ड्राइव सिस्टम का हैरान कर देने वाला सच, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Kishangarh-Beawar National Highway: अजमेर। किशनगढ़-ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेन सिस्टम लागू होने से पहले ही फेल होता दिखाई दे रहा है। सर्द मौसम में धुंध में दृश्यता बेहद कम होने के बावजूद भारी वाहन और वीडियो कोच बसें थर्ड लेन में मनमाने ढंग से रुकती दिख रही हैं। यात्रियों को चढ़ाने-उतारने का यह खतरनाक तरीका न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि रोजाना जान जोखिम में डाल रहा है। हालात यह हैं कि दो दिन पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रेलर चालक की जान जाने के बाद भी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी और कारिन्दों की आंखें नहीं खुली हैं।