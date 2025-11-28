Rajasthan Road News: राजस्थान में 87KM लंबी सड़क के लिए 787 करोड़ मंजूर, फिर भी 8 महीने से क्यों अटका फोरलेन प्रोजेक्ट?

नागौर शहर से गुजरने वाले दो राष्ट्रीय राजमार्गों के कारण यहां दिन-रात भारी वाहनों का आवागमन रहता था और आए दिन दुर्घटनाएं होती थी। इसका समाधान कराने के लिए राजस्थान पत्रिका ने बायपास बनाने का मुद्दा उठाया। सरकार ने लाडनूं रोड से होते हुए डीडवाना रोड, अजमेर रोड से जोधपुर रोड तक तथा जोधपुर रोड से बीकानेर रोड तक दो अलग-अलग बायपास स्वीकृत किए। इसके बाद बीकानेर रोड को सीधा लाडनूं रोड से जोड़ने के लिए पत्रिका ने सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित कर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया। उसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी से मिलकर बायपास के लिए बजट स्वीकृत करने की मांग की। इस पर मंत्रालय ने तीन साल पहले बायपास की डीपीआर बनाने के लिए बजट दिया और पांच माह पहले 16 किमी के बायपास के लिए बजट स्वीकृत किया। नागौर-जोधपुर फोरलेन बनाने को लेकर भी पत्रिका ने कई समाचार प्रकाशित किए।