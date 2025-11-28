Patrika LogoSwitch to English

नागौर

Rajasthan Road News: राजस्थान में 87KM लंबी सड़क के लिए 787 करोड़ मंजूर, फिर भी 8 महीने से क्यों अटका फोरलेन प्रोजेक्ट?

Rajasthan four-Lane Road: नागौर से जोधपुर जिले के नेतड़ा गांव तक 87 किलोमीटर की फोरलेन सड़क बनाने के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बजट स्वीकृत किए आठ महीने बीत गए

नागौर

Anil Prajapat

Nov 28, 2025

Photo: AI generated

नागौर। नागौर से जोधपुर जिले के नेतड़ा गांव तक 87 किलोमीटर की फोरलेन सड़क बनाने के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बजट स्वीकृत किए आठ महीने बीत गए। नागौर के गोगेलाव से अमरपुरा तक बायपास की बजट स्वीकृति भी पांच महीने पहले हो चुकी है, लेकिन एनएचएआई ने अब तक टेंडर प्रक्रिया तक शुरू नहीं की है। इस कारण जोधपुर रोड पर वाहन चालकों का टोल चुकाने के बावजूद खराब सड़क पर चलना मजबूरी बन गया है।

गौरतलब है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2025 में नागौर-जोधपुर फोरलेन (राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के नागौर-नेतड़ा खंड) के लिए 787.33 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था। करीब 87.63 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के तहत नागौर बाइपास से नेतड़ा गांव तक की दो लेन वाली सड़क को चार लेन में बदलना है। इसके बाद जून 2025 में मंत्रालय ने नागौर शहर के चारों ओर रिंग बनाने के लिए शेष रहे बीकानेर रोड से लाडनूं रोड को मिलाने वाले हिस्से के बायपास की स्वीकृति जारी की थी।

मंत्रालय ने नागौर-नेतड़ा फोरलेन प्रोजेक्ट के साथ बायपास प्रोजेक्ट को शामिल करते हुए कुल 1393.34 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। यानी दोनों प्रोजेक्ट को मिलाकर एक पैकेज बनाया गया, ताकि दोनों कामों का ठेका भी उच्च स्तर के संवेदक को दिया जा सके। इस स्वीकृति के पांच माह बाद भी टेंडर जारी नहीं हो सके हैं। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, उसके बाद टेंडर जारी किए जाएंगे। ऐसे में वाहन चालक टोल देने के बावजूद खराब सड़क पर चलने को मजबूर हैं।

पत्रिका ने कई बार उठाया मुद्दा

नागौर शहर से गुजरने वाले दो राष्ट्रीय राजमार्गों के कारण यहां दिन-रात भारी वाहनों का आवागमन रहता था और आए दिन दुर्घटनाएं होती थी। इसका समाधान कराने के लिए राजस्थान पत्रिका ने बायपास बनाने का मुद्दा उठाया। सरकार ने लाडनूं रोड से होते हुए डीडवाना रोड, अजमेर रोड से जोधपुर रोड तक तथा जोधपुर रोड से बीकानेर रोड तक दो अलग-अलग बायपास स्वीकृत किए। इसके बाद बीकानेर रोड को सीधा लाडनूं रोड से जोड़ने के लिए पत्रिका ने सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित कर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया। उसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी से मिलकर बायपास के लिए बजट स्वीकृत करने की मांग की। इस पर मंत्रालय ने तीन साल पहले बायपास की डीपीआर बनाने के लिए बजट दिया और पांच माह पहले 16 किमी के बायपास के लिए बजट स्वीकृत किया। नागौर-जोधपुर फोरलेन बनाने को लेकर भी पत्रिका ने कई समाचार प्रकाशित किए।

जमीन अधिग्रहण कार्य जारी

नागौर-नेतड़ा फोरलेन व गोगेलाव से अमरपुरा बायपास सड़क के टेंडर जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होने के बाद किए जाएंगे। ताकि ठेकेदार को बीच में जमीन के अभाव में काम रोकना नहीं पड़े। जमीन अधिग्रहण करने का काम प्रगति पर है।
दीपक परिहार, एक्सईएन, एनएच, नागौर खंड

नागौर

राजस्थान न्यूज़

