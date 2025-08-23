Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: बेटियों को शराब के लिए 3 लाख में बेचने की कोशिश, पिता की सताई नाबालिग बेटियां पहुंची एसडीएम के पास

नशेड़ी पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत में बताया कि पिता उसका व उसकी छोटी बहन की पैसे लेकर जबरन शादी कराना चाहता है जबकि दोनों नाबालिग हैं।

अजमेर

Santosh Trivedi

Aug 23, 2025

फोटो: पत्रिका

Ajmer News: ब्यावर जिले में एक पिता की क्रूरता का मामला सामने आया है, जहां उसने अपनी दो नाबालिग बेटियों को शराब के लिए तीन लाख रुपए में बेचने की कोशिश की। आखिर पिता की प्रताड़ना से तंग आकर दोनों बहनें घर छोड़कर निकल गई और अब वे वापस घर लौटना नहीं चाहती हैं।

मामला ब्यावर जिले के जैतारण थाना क्षेत्र से जुड़ा है। दोनों मासूम बेटियां शराबी पिता की क्रूरता का शिकार है। आरोपी पिता शराब के पैसे नहीं देने पर उनके साथ में मारपीट करता है। पैसे लेकर उनकी शादी कराने का दबाव तक डाल रहा है।

शुक्रवार सुबह दोनों घर से निकल उपखंड अधिकारी रायपुर के दफ्तर में पहुंची। जहां उन्होंने शिकायत देकर नशेड़ी पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत में बताया कि पिता उसका व उसकी छोटी बहन की पैसे लेकर जबरन शादी कराना चाहता है जबकि दोनों नाबालिग हैं। मारपीट करके उन पर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है।

…तीन लाख में सौदा

एसडीएम के समक्ष दिए बयान में बताया कि उसे और उसकी छोटी बहन को पिता व अन्य तीन लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। इन्कार पर उनको जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करते हैं।

….अब घर नहीं लौटना

पीडि़ताओं ने शिकायत में पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसडीएम रायपुर ने थानाधिकारी जैतारण के जरिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ब्यावर के सहायक निदेशक अभिषेक गुजराती के जरिए प्रकरण जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अंजली शर्मा को रेफर किया। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष ने बालिकाओं के मेडिकल करवाने के बाद पुनर्वास के लिए पुन: पेश करने के आदेश दिए हैं।

जान से खत्म करने की धमकी

पीडि़ता ने रिपोर्ट दी कि उनके पिता आए दिन शराब के लिए रुपए की मांगते हैं। गत 21 अगस्त शाम 6 बजे वह व उसकी छोटी बहन घर पर थी। तब पिता ने उनकी शादी करवाने की एवज में किसी से 3 लाख रुपए मांगे। विरोध करने पर उनसे मारपीट की। दोनों जान बचाकर आई हैं। उन्हें धमकी दी गई है कि थाने, कोर्ट कचहरी गई तो जान से खत्म कर दूंगा।

इनका कहना है…

बालिका जैतारण थाने में पेश हुई। एसडीएम रायपुर ने बालिकाओं के साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पुनर्वास की बात कही। बालिकाओं की काउंसलिंग के बाद सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट कराई जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अंजली शर्मा, अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी अजमेर

23 Aug 2025 02:28 pm

Rajasthan: बेटियों को शराब के लिए 3 लाख में बेचने की कोशिश, पिता की सताई नाबालिग बेटियां पहुंची एसडीएम के पास

