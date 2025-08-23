Rajasthan: बेटियों को शराब के लिए 3 लाख में बेचने की कोशिश, पिता की सताई नाबालिग बेटियां पहुंची एसडीएम के पास

पीडि़ता ने रिपोर्ट दी कि उनके पिता आए दिन शराब के लिए रुपए की मांगते हैं। गत 21 अगस्त शाम 6 बजे वह व उसकी छोटी बहन घर पर थी। तब पिता ने उनकी शादी करवाने की एवज में किसी से 3 लाख रुपए मांगे। विरोध करने पर उनसे मारपीट की। दोनों जान बचाकर आई हैं। उन्हें धमकी दी गई है कि थाने, कोर्ट कचहरी गई तो जान से खत्म कर दूंगा।