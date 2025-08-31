Ajmer News: अजमेर की टायर फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग, नेशनल हाईवे पर जाम, इलाके में दहशत

सूचना मिलने पर केसरपुरा सरपंच शक्ति सिंह रावत और मांगलियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मेडिकल टीम, पटवारी, गिरदावर समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। टैंक में आग बुझाने के लिए अजमेर नगर निगम, नसीराबाद गेल इंडिया समेत ब्यावर से 5 दमकल मौके पर पहुंचीं। दमकलों के पानी से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकलों में फॉम भरकर करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टैंक में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि फैक्टरी के टैंक में धमाके के बाद भीषण आग बुझाने के लिए यहां कोई संसाधन नहीं मिले।