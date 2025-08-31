Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer News: अजमेर की टायर फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग, नेशनल हाईवे पर जाम, इलाके में दहशत

राष्ट्रीय राजमार्ग अर्जुनपुरा खालसा के पास की घटना, कारणों का नहीं चल सका पता, दूर तक नजर आया धुएं का गुबार, दमकल की मदद से पाया जा सका आग पर काबू

अजमेर

Rakesh Mishra

Aug 31, 2025

fire in tyre factory
टायर फैक्ट्री के टैंक में आग के दौरान उठता धुएं का गुबार। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के अजमेर में मांगलियावास में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अर्जुनपुरा खालसा के निकट एक टायर फैक्टरी के टैंक में रविवार तेज धमाके के साथ आग लग गई। फैक्टरी के टैंक से आग का गुबार निकल पड़ा। इसे देख आबादी क्षेत्र के लोग सहम गए। पांच दमकल की मदद से भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आखिरकार दमकलों में फॉम भरकर आग पर काबू पाया गया।

दूर तक सुनाई दी आवाज

धमाका इतना तेज था कि करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में इसकी आवाज सुनाई दी। जानकारी के अनुसार अर्जुनपुरा खालसा के निकट आनंदी इंटरप्राइजेज टायर फैक्टरी में रविवार अचानक टैंक में धमाका हुआ। इससे टैंक पर लगा ढक्कन तेज आवाज के साथ दूर खेतों में जाकर गिरा। आस-पास खेतों में काम कर रहे किसान धमाके की आवाज सुनकर भाग निकले।

ये भी पढ़ें

बनास नदी में बह गई थी कार, हादसे के 144 घंटे बाद मिला 7 साल की मासूम का शव, परिवार में कोहराम
चित्तौड़गढ़
Banas River Incident

सूचना मिलने पर केसरपुरा सरपंच शक्ति सिंह रावत और मांगलियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मेडिकल टीम, पटवारी, गिरदावर समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। टैंक में आग बुझाने के लिए अजमेर नगर निगम, नसीराबाद गेल इंडिया समेत ब्यावर से 5 दमकल मौके पर पहुंचीं। दमकलों के पानी से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकलों में फॉम भरकर करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टैंक में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि फैक्टरी के टैंक में धमाके के बाद भीषण आग बुझाने के लिए यहां कोई संसाधन नहीं मिले।

टायरों से निकालते हैं तेल

अर्जुनपुरा खालसा के निकट इस फैक्टरी में पुराने टायरों का स्टॉक कर टायरों को जलाकर उससे तेल निकालने का कार्य होता है।

यह वीडियो भी देखें

नहीं पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग टीम

टायर फैक्टरी में आग लगने पर पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंच गया, लेकिन हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर नहीं पहुंची। इस पर अधिकारियों ने भी नाराजगी जताई। इस दौरान राजमार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन खड़े हो गए। फैक्टरी में आग लगने के बाद नेशनल हाईवे पर धुआं ही धुआं नजर आया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: राजस्थान में आसमान से गिरी ‘आफत’, 1 लड़की की मौत, 12 घायल, मच गया हड़कंप
जयपुर
lightning in Bharatpur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 09:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer News: अजमेर की टायर फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग, नेशनल हाईवे पर जाम, इलाके में दहशत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.