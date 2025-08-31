Ajmer News: अजमेर की टायर फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग, नेशनल हाईवे पर जाम, इलाके में दहशत

राजस्थान के अजमेर में मांगलियावास में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अर्जुनपुरा खालसा के निकट एक टायर फैक्टरी के टैंक में रविवार तेज धमाके के साथ आग लग गई। फैक्टरी के टैंक से आग का गुबार निकल पड़ा। इसे देख आबादी क्षेत्र के लोग सहम गए। पांच दमकल की मदद से भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आखिरकार दमकलों में फॉम भरकर आग पर काबू पाया गया।
धमाका इतना तेज था कि करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में इसकी आवाज सुनाई दी। जानकारी के अनुसार अर्जुनपुरा खालसा के निकट आनंदी इंटरप्राइजेज टायर फैक्टरी में रविवार अचानक टैंक में धमाका हुआ। इससे टैंक पर लगा ढक्कन तेज आवाज के साथ दूर खेतों में जाकर गिरा। आस-पास खेतों में काम कर रहे किसान धमाके की आवाज सुनकर भाग निकले।
सूचना मिलने पर केसरपुरा सरपंच शक्ति सिंह रावत और मांगलियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मेडिकल टीम, पटवारी, गिरदावर समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। टैंक में आग बुझाने के लिए अजमेर नगर निगम, नसीराबाद गेल इंडिया समेत ब्यावर से 5 दमकल मौके पर पहुंचीं। दमकलों के पानी से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकलों में फॉम भरकर करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टैंक में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि फैक्टरी के टैंक में धमाके के बाद भीषण आग बुझाने के लिए यहां कोई संसाधन नहीं मिले।
अर्जुनपुरा खालसा के निकट इस फैक्टरी में पुराने टायरों का स्टॉक कर टायरों को जलाकर उससे तेल निकालने का कार्य होता है।
टायर फैक्टरी में आग लगने पर पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंच गया, लेकिन हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर नहीं पहुंची। इस पर अधिकारियों ने भी नाराजगी जताई। इस दौरान राजमार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन खड़े हो गए। फैक्टरी में आग लगने के बाद नेशनल हाईवे पर धुआं ही धुआं नजर आया।