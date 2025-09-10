सोशल मीडिया पर ही दोस्ती, UP से युवती को बुलाया राजस्थान, शादी का दबाव डाला तो कर दी हत्या, 2 बच्चों का पिता है आरोपी

Rajasthan Crime News: युवती की हत्या के मामले में तकरीबन ग्यारह माह से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। अजमेर जिला पुलिस ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का ईनाम घोषित कर रखा था।
सीआई संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण में झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी थानांतर्गत ग्राम जहाज की ढाणी बेरावाली निवासी आरोपी कैलाश चंद सैनी उर्फ प्रिंस (39) को गिरफ्तार किया है।
मामले के अनुसार पुलिस को 21 अक्टूबर 2024 की शाम सूचना मिली थी कि मार्बल एरिया स्थित एसआरएस बिल्डिंग, हरमाडा चौराहा के पास फ्लैट के एक कमरे में युवती का शव पड़ा है। गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के सिर एवं शरीर पर चोटों के निशान थे। पहने हुए कपड़े सहित तकिया एवं बिस्तर भी खून से सने मिले।
पुलिस ने युवती के बारे में जानकारी की गई तो उसकी शिनाख्त गाजियाबाद उत्तरप्रदेश निवासी अंजू उर्फ सृष्टि के रूप में हुई। गांधीनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कैलाश चंद सोशल मीडिया के जरिए युवती के सम्पर्क में आया और उससे दोस्ती की। बाद में शादी का झांसा देकर उसे गाजियाबाद से किशनगढ़ बुला लिया। यहां दोनों किराए के कमरे में रहने लगे। युवती की ओर से शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी।
अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजमेर ग्रामीण दीपक शर्मा, सहायक पुलिस अधीक्षक वृत किशनगढ़ प्रशिक्षु आईपीएस अजय सिंह राठौड़ के सुपरविजन और थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस की इस विशेष टीम ने वांछित आरोपी की तलाश शुरू की। टीम को आरोपी कैलाश चंद के उदयपुर में होने के इनपुट मिले। इसके आधार पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
युवती की निर्मम हत्या के प्रकरण में पुलिस के समक्ष कोई परिवादी नहीं आया। इस पर प्रकरण में गांधीनगर थाना पुलिस ने खुद ही परिवादी की भूमिका निभाई। युवती की हत्या के बाद आरोपी कैलाशचंद सैनी ने जयपुर, गुडगांव, दिल्ली, गोरखपुर, कोटा व उदयपुर में फरारी काटी। प्रकरण के अनुसंधान और आरोपी की गिरफ्तारी में हैड कांस्टेबल राजूराम गुर्जर और कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह की विशेष भूमिका रही।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कैलाश चंद सैनी पहले से शादीशुदा है और इसके दो संतान भी हैं। वह इंटरनेट फाइबर से जुड़ी कम्पनी में तकनीकी कार्मिक के रूप में काम करता था और उसका ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में संचालित था, जिस बिल्डिंग में महिला मृत मिली थी।
फ्लैट में संदिग्धावस्था में मृत मिली युवती के परिजन के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई तो उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में रहने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस गाजियाबाद पहुंची तो यहां भी युवती के अकेले ही किराए पर रहने की जानकारी मिली। पूछताछ में मृतका का नाम अंजू उर्फ सृष्टि होने की पुष्टि हुई। पुलिस को मृतका के परिजन का फिलहाल पता नहीं चल सका है। इस सम्बंध में अनुसंधान जारी है।