Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

सोशल मीडिया पर ही दोस्ती, UP से युवती को बुलाया राजस्थान, शादी का दबाव डाला तो कर दी हत्या, 2 बच्चों का पिता है आरोपी

Kishangarh Woman Murder Case Update: फ्लैट के एक कमरे में युवती का शव पड़ा है। गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के सिर एवं शरीर पर चोटों के निशान थे।

अजमेर

Akshita Deora

Sep 10, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Crime News: युवती की हत्या के मामले में तकरीबन ग्यारह माह से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। अजमेर जिला पुलिस ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का ईनाम घोषित कर रखा था।

सीआई संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण में झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी थानांतर्गत ग्राम जहाज की ढाणी बेरावाली निवासी आरोपी कैलाश चंद सैनी उर्फ प्रिंस (39) को गिरफ्तार किया है।

फोटो: पत्रिका

ये भी पढ़ें

Murder News: नवविवाहिता की बेड पर पड़ी मिली लाश, दीवार पर थे खून के छींटे, इधर बुजुर्ग महिला की फावड़ा मारकर हत्या
कोरीया
Murder case

मामले के अनुसार पुलिस को 21 अक्टूबर 2024 की शाम सूचना मिली थी कि मार्बल एरिया स्थित एसआरएस बिल्डिंग, हरमाडा चौराहा के पास फ्लैट के एक कमरे में युवती का शव पड़ा है। गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के सिर एवं शरीर पर चोटों के निशान थे। पहने हुए कपड़े सहित तकिया एवं बिस्तर भी खून से सने मिले।

पुलिस ने युवती के बारे में जानकारी की गई तो उसकी शिनाख्त गाजियाबाद उत्तरप्रदेश निवासी अंजू उर्फ सृष्टि के रूप में हुई। गांधीनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।

सोशल मीडिया के जरिए की दोस्ती

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कैलाश चंद सोशल मीडिया के जरिए युवती के सम्पर्क में आया और उससे दोस्ती की। बाद में शादी का झांसा देकर उसे गाजियाबाद से किशनगढ़ बुला लिया। यहां दोनों किराए के कमरे में रहने लगे। युवती की ओर से शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी।

वारदात के बाद से थी तलाश

अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजमेर ग्रामीण दीपक शर्मा, सहायक पुलिस अधीक्षक वृत किशनगढ़ प्रशिक्षु आईपीएस अजय सिंह राठौड़ के सुपरविजन और थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस की इस विशेष टीम ने वांछित आरोपी की तलाश शुरू की। टीम को आरोपी कैलाश चंद के उदयपुर में होने के इनपुट मिले। इसके आधार पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

फोटो: पत्रिका

कई जगह काटी फरारी

युवती की निर्मम हत्या के प्रकरण में पुलिस के समक्ष कोई परिवादी नहीं आया। इस पर प्रकरण में गांधीनगर थाना पुलिस ने खुद ही परिवादी की भूमिका निभाई। युवती की हत्या के बाद आरोपी कैलाशचंद सैनी ने जयपुर, गुडगांव, दिल्ली, गोरखपुर, कोटा व उदयपुर में फरारी काटी। प्रकरण के अनुसंधान और आरोपी की गिरफ्तारी में हैड कांस्टेबल राजूराम गुर्जर और कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह की विशेष भूमिका रही।

पहले से विवाहित है आरोपी कैलाश

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कैलाश चंद सैनी पहले से शादीशुदा है और इसके दो संतान भी हैं। वह इंटरनेट फाइबर से जुड़ी कम्पनी में तकनीकी कार्मिक के रूप में काम करता था और उसका ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में संचालित था, जिस बिल्डिंग में महिला मृत मिली थी।

युवती के परिजन का नहीं चला पता

फ्लैट में संदिग्धावस्था में मृत मिली युवती के परिजन के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई तो उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में रहने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस गाजियाबाद पहुंची तो यहां भी युवती के अकेले ही किराए पर रहने की जानकारी मिली। पूछताछ में मृतका का नाम अंजू उर्फ सृष्टि होने की पुष्टि हुई। पुलिस को मृतका के परिजन का फिलहाल पता नहीं चल सका है। इस सम्बंध में अनुसंधान जारी है।

ये भी पढ़ें

फ्लैट में अर्धनग्न अवस्था में मिली युवती की लाश, 10 साल पहले पढ़ाई के लिए जयपुर आई थी राजबाला
जयपुर
Rajbala Choudhary

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / सोशल मीडिया पर ही दोस्ती, UP से युवती को बुलाया राजस्थान, शादी का दबाव डाला तो कर दी हत्या, 2 बच्चों का पिता है आरोपी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.