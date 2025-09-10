सोशल मीडिया पर ही दोस्ती, UP से युवती को बुलाया राजस्थान, शादी का दबाव डाला तो कर दी हत्या, 2 बच्चों का पिता है आरोपी

फ्लैट में संदिग्धावस्था में मृत मिली युवती के परिजन के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई तो उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में रहने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस गाजियाबाद पहुंची तो यहां भी युवती के अकेले ही किराए पर रहने की जानकारी मिली। पूछताछ में मृतका का नाम अंजू उर्फ सृष्टि होने की पुष्टि हुई। पुलिस को मृतका के परिजन का फिलहाल पता नहीं चल सका है। इस सम्बंध में अनुसंधान जारी है।