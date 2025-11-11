Good News : आरपीएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी, अगले वर्ष अगस्त तक 12168 पदों के लिए होगी परीक्षाएं

विषयवार पेपर 7 से 20 दिसम्बर तक चलेंगे। इनमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, हिंदी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, फिजिक्स, जूलॉजी, म्यूजिक वोकल, संस्कृत, उर्दू, लॉ, केमिस्ट्री, बॉटनी, अर्थशास्त्र, होमसाइंस, गणित, ईएएफएम, फिलॉसफी, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग, भूगोल, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रॉइंग एंड पेंटिंग, सोशलॉजी, सांख्यिकी, लोक प्रशासन, पर्शियन, गारमेंट प्रोडक्शन, डांस कथक और साइकोलॉजी के पेपर शामिल हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान और ऐच्छिक विषयों के पेपर की परीक्षा तिथि जल्द जारी होगी।