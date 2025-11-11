Good News : आरपीएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी, अगले वर्ष अगस्त तक 12168 पदों के लिए होगी परीक्षाएं

फाइल फोटो पत्रिका
Good News : खुशखबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अगले वर्ष जनवरी से अगस्त तक 10 विभागों के लिए 12 हजार 168 पदों के लिए परीक्षाएं कराएगा। परीक्षा में 25 से 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस साल की 162 में से 161 परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब कलैंडर में सिर्फ एक परीक्षा बाकी है।
बीते वर्ष दिसम्बर में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 162 परीक्षाओं का भर्ती कैलेंडर जारी किया था। कलैंडर के मुताबिक जनवरी से नवम्बर तक की परीक्षाएं हो चुकी हैं। इससे पहले दिसम्बर में केवल एक परीक्षा सहायक आचार्य परीक्षा (कॉलेज शिक्षा विभाग)-2025 दिसम्बर में होगी।
विषयवार पेपर 7 से 20 दिसम्बर तक चलेंगे। इनमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, हिंदी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, फिजिक्स, जूलॉजी, म्यूजिक वोकल, संस्कृत, उर्दू, लॉ, केमिस्ट्री, बॉटनी, अर्थशास्त्र, होमसाइंस, गणित, ईएएफएम, फिलॉसफी, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग, भूगोल, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रॉइंग एंड पेंटिंग, सोशलॉजी, सांख्यिकी, लोक प्रशासन, पर्शियन, गारमेंट प्रोडक्शन, डांस कथक और साइकोलॉजी के पेपर शामिल हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान और ऐच्छिक विषयों के पेपर की परीक्षा तिथि जल्द जारी होगी।
लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा (9 पद)-11 से 15 जनवरी।
डिप्टी कमांडेंट प्रतियोगी परीक्षा (4 पद) -11 जनवरी।
कनिष्ठ रसायनज्ञ परीक्षा (13 पद)-1 फरवरी।
सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा (9 पद)-1 फरवरी।
सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर (1015 पद) परीक्षा-5 अप्रेल।
पशु चिकित्सा अधिकारी (1100 पद), सहायक कृषि अभियंता (281 पद)- 19 अप्रेल।
प्राध्यापक एवं कोच (3225 पद)-31 मई से 16 जून।
वरिष्ठ अध्यापक (6500 पद)-12 से 18 जुलाई।
कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा (12 पद)-26-27 जुलाई।
सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा (113 पद)-8 अगस्त।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग