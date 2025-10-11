Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer: पति के अवैध संबंधों से तंग विवाहिता के साथ करते मारपीट, जेठ-जेठानी ने जबरन पिला दिया जहर, मौत के बाद बहन ने लगाए ये आरोप

After Husband's Illicit Affairs Wife Died: पीहर पक्ष ने पति और जेठ-जेठानी समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर प्रताड़ित कर जबरन विषाक्त पदार्थ पिलाकर हत्या के आरोप लगाए।

3 min read

अजमेर

image

Akshita Deora

Oct 11, 2025

JLN अस्पताल के बाहर विलाप करते परिजन (फोटो: पत्रिका)

Married Woman Died Under Suspicious Circumstances: अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र के ग्राम नाहरपुरा में शुक्रवार दोपहर पारिवारिक कलह में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। यहां अस्पताल में विवाहिता के मृत घोषित किए जाने के बाद हंगामा हो गया।

पीहर पक्ष ने पति और जेठ-जेठानी समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर प्रताड़ित कर जबरन विषाक्त पदार्थ पिलाकर हत्या के आरोप लगाए। प्रकरण में मांगलियावास थाने के एएसआई पर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए थानाप्रभारी को आड़े हाथ लिया। देर शाम पुलिस ने हत्या में प्रकरण दर्जकर लिया। पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है।

केसरपुरा निवासी एडवोकेट टीना रावत दोपहर में नाहरपुरा निवासी बहन नैना देवी (42) पत्नी जयसिंह रावत को 108 एबुलेंस से जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नैना देवी की मौत के बाद आपातकालीन इकाई में हंगामा हो गया।

सूचना मिलने पर पीहर पक्ष के लोगों के साथ अजमेर जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक रावत समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता भी जुट गए। टीना ने बहनोई जयसिंह और उसके परिवारजन पर नैना को प्रताड़ित कर जबरन विषाक्त खिलाने का आरोप लगाया।

सूचना मिलने पर मांगलियावास थानाप्रभारी दिनेश चौधरी पहुंचे। परिजन और अधिवक्ता बिफर पड़े। उन्होंने प्रकरण में सहायक उपनिरीक्षक हुकुम सिंह व अन्य पर गैर जिम्मेदारानारवैया अपनाने के आरोप लगाए। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम करवाने की बात कही।

देर शाम तक जेएलएन अस्पताल पुलिस चौकी में वार्ता का दौर चलता रहा। हालांकि देर शाम पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्जकर लिया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मुख्य आरोपी जयसिंह रावत, रामसिंह समेत अन्य को डिटेन कर लिया। पुलिस शनिवार को विवाहिता का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाएगी।

शिकायत दर्ज कराने की दी सलाह

टीना ने शिकायत में बताया कि उसे सुबह 10 बजे नैना का कॉल आया कि उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। इससे पहले उसे ना जाने क्या पिलाया गया। उसकी सांस फूलने और तबीयत बिगड़ने पर उसने पुलिस कंट्रोल रूम व 108 एबुलेंस को सूचना दी।

फोटो: पत्रिका

वह नैना को जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे पहले उसने सराधना चौकी पहुंचकर मदद मांगी, लेकिन यहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने नाइट गश्त का हवाला देते हुए थाने जाने के लिए कहा। थाने पर मौजूद ड्यूटी ऑफिसर ने भी मांगलियावास थाने आकर शिकायत दर्ज करवाने की बात कही, लेकिन उसने पहले बहन को अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया।

पुलिस अधिकारी ने की अभद्रता!

टीना ने बताया कि उसकी बड़ी बहन नैना की शादी 2004 में नाहरपुरा निवासी जयसिंह से हुई। उसके एक 17 वर्षीय पुत्र प्रीतम है लेकिन शादी के बाद से उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पति जयसिंह, जेठानी शोरती, जेठ रामसिंह, जेठूता उदयसिंह व बनेसिंह उसकी बहन को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। जयसिंह नैना के साथ मारपीट करता था।

गत 20 सितंबर को नैना और उसके बेटे के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तब मांगलियावास थाने के एएसआई हुकुमसिंह को सूचना दी। उन्होंने कार्रवाई की बजाए नैना को उल्टा-सीधा सुनाया। उसके भान्जे को भी धमकाया। उन्होंने नैना को घर से निकालकर ताला लगाने की सलाह दी। वापस आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही।

अवैध संबंधों के चलते मारपीट

टीना ने आरोप लगाया कि जयसिंह अपने अवैध संबंधों के चलते नैना के साथ मारपीट व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता आ रहा है। पूर्व में भी उसे मारने का प्रयास किया था। इस पर 2012 में दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और दूसरी शादी रचाने का मुकदमा नसीराबाद न्यायालय व जान से मारने के प्रयास का मामला भी लंबित है।

करीब 5 माह पहले सास का देहांत हुआ तब उसकी बहन ससुराल गई थी। इसके बाद से वह वहां ही रह रही थी। तब से जय सिंह, रामसिंह और शोरती और उसके बच्चे प्रताड़ित कर रहे हैं।

विवाहिता की बहन की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है।

दिनेश चौधरी, थानाप्रभारी, मांगलियावास

Published on:

11 Oct 2025 11:45 am

11 Oct 2025

