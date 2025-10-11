Ajmer: पति के अवैध संबंधों से तंग विवाहिता के साथ करते मारपीट, जेठ-जेठानी ने जबरन पिला दिया जहर, मौत के बाद बहन ने लगाए ये आरोप

टीना ने बताया कि उसकी बड़ी बहन नैना की शादी 2004 में नाहरपुरा निवासी जयसिंह से हुई। उसके एक 17 वर्षीय पुत्र प्रीतम है लेकिन शादी के बाद से उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पति जयसिंह, जेठानी शोरती, जेठ रामसिंह, जेठूता उदयसिंह व बनेसिंह उसकी बहन को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। जयसिंह नैना के साथ मारपीट करता था।