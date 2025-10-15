Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Rajasthan Crime: महिला को होटल में बुलाकार बलात्कार, पीड़िता का आरोप- रिश्तेदार की लंबे समय से थी बुरी नजर

राजस्थान में विवाहिता को ब्लैकमेल कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Oct 15, 2025

rape

प्रतीकात्मक तस्वीर

राजस्थान के अजमेर जिले में अश्लील वीडियो, फोटो से विवाहिता को ब्लैकमेल कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ही रिश्तेदार पर होटल में बुलाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। आदर्शनगर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसका विवाह कुछ साल पहले हुआ था। ससुराल पक्ष से आने वाले एक रिश्तेदार की उस पर लंबे समय से बुरी नजर थी। आरोपी ने उसको वीडियो कॉल करके उसकी वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसको अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने लगा।

मानसिक अवसाद में पीड़िता

आरोपी ने उसको ब्लैकमेल करते हुए होटल में बुलाकर उसका देहशोषण किया। पीड़िता ने बताया कि उसने आपत्ति जताई तो आरोपी ने उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दी। पीड़िता ने बताया कि रिश्तेदार की हरकत के चलते पति ने उसे घर से निकाल दिया। इधर, आरोपी अब भी उस पर लगातार अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। जिससे वह मानसिक अवसाद में है।

Rajasthan: प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली बेटी, गुस्साई मां ने कुल्हाड़ी से काट दिए दोनों पैर, मौत
सवाई माधोपुर
murder-case

Updated on:

15 Oct 2025 01:37 pm

Published on:

15 Oct 2025 01:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan Crime: महिला को होटल में बुलाकार बलात्कार, पीड़िता का आरोप- रिश्तेदार की लंबे समय से थी बुरी नजर

