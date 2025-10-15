Rajasthan Crime: महिला को होटल में बुलाकार बलात्कार, पीड़िता का आरोप- रिश्तेदार की लंबे समय से थी बुरी नजर

प्रतीकात्मक तस्वीर
राजस्थान के अजमेर जिले में अश्लील वीडियो, फोटो से विवाहिता को ब्लैकमेल कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ही रिश्तेदार पर होटल में बुलाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। आदर्शनगर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसका विवाह कुछ साल पहले हुआ था। ससुराल पक्ष से आने वाले एक रिश्तेदार की उस पर लंबे समय से बुरी नजर थी। आरोपी ने उसको वीडियो कॉल करके उसकी वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसको अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने लगा।
आरोपी ने उसको ब्लैकमेल करते हुए होटल में बुलाकर उसका देहशोषण किया। पीड़िता ने बताया कि उसने आपत्ति जताई तो आरोपी ने उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दी। पीड़िता ने बताया कि रिश्तेदार की हरकत के चलते पति ने उसे घर से निकाल दिया। इधर, आरोपी अब भी उस पर लगातार अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। जिससे वह मानसिक अवसाद में है।
