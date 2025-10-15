Ajmer: बहू की मौत का सदमा नहीं झेल सकी सास, कुछ ही मिनटों में थम गई सांस… एक साथ उठी अर्थियां, तो पूरा इलाका रोया

परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। सुबह जब बहू और सास की अंतिम यात्रा एक साथ निकली, तो हर आंख नम थी। पूरे कस्बे में यह मंजर देख भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रिश्तों की गहराई और संवेदना का ऐसा उदाहरण लोगों को भीतर तक छू गया। इलाके के सभी लोग सास-बहू के प्रेम की चर्चा करते दिखे।