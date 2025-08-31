Pushkar: एक लाख महिला श्रद्धालुओं ने मांगी अखंड सुहाग की मनोकामना, रत्नागिरी पहाड़ी में छाई सतरंगी छटा

सृष्टि यज्ञ के दौरान विलंब से पहुंचने पर ब्रह्मा ने गाय के मुख से गायत्री माता का प्राकट्य किया था। यज्ञ शुरू होने पर माता सावित्री ने मंडल में अन्य महिला के साथ उन्हें बैठा देखा तो क्रोधित होकर ब्रह्मा को शापित करते हुए रत्नागिरी पहाडी पर रूठ कर बैठ गई थीं। ब्रह्मा-गायत्री ने सृष्टि यज्ञ पूरा किया था। यही कारण है कि ब्रह्मा मंदिर में गायत्री की पूजा की जाती है तथा वर्ष में एक बार भादव मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सावित्री माता की पूजा पहाड़ी पर बने मंदिर में जाकर की जाती है।