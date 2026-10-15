भाजपा के 7, कांग्रेस के 3 प्रत्याशी करोड़पति, सुशील कंवर सबसे अमीर

panchayat raj election 2026
अजमेर. जिला परिषद के चुनावी मैदान में किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह तो नतीजे बताएंगे, लेकिन संपत्ति के मामले में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच बड़ा अंतर दिख रहा है। भाजपा के 7 और कांग्रेस के 3 प्रत्याशी करोड़पति हैं।
यह सूची ऑनलाइन चलेगी........वार्ड प्रत्याशी का नाम कुल सम्पति
1 गोरधन सिंह 1.10 करोड़2 सुशील कंवर पलाड़ा 2.70 करोड़
3 देविका चौधरी 16.20 लाख4 हंसराज चौधरी 20.02 लाख
5 अरुणा टांक 2.45 करोड़6 गुलाब देवी 38.19 लाख
7 शांति गुर्जर 7.00 लाख8 सम्पतसिंह 28.13 लाख
9 जगदीश लाम्बा 1.85 करोड़10 तीजी देवी 8.10 लाख
11 भवानी शंकर 2.23 लाख12 हगामी लाल चौधरी 95.04 लाख
13 सुनीता चौधरी 1.56 करोड़14 धर्मीचंद 3.32 लाख
15 सुमित्रा देवी रेगर 30.7516 सीता देवी 60 हजार
17 कालूराम मीणा 1.50 लाख18 कमलेश कुमारी बैरवा 2.00 लाख
19 शिवराज गुर्जर 40.60 लाख20 मीठू देवी 85.60 लाख
21 सुरज्ञान 37 हजार22 पंकज बोहरा 81 लाख
23 धारा देवी 2.30 लाख24 मुकेश चौधरी 20.75 लाख
25 रामसिंह रावत 10.73 लाख26 पूजा भंसाली 1.54 करोड़
27 अर्जुन सिंह रावत 80.68 लाख28 संतोष गुर्जर 4.50 लाख
29 संजना 2.25 करोड़30 रत्नी देवी जाट 87 लाख
31 श्रवण गुर्जर 38 लाख32 संजू देवी 9.45 लाख
33 बहादुर खां 33 लाख
कांग्रेस प्रत्याशियों की सम्पति…वार्ड प्रत्याशी कुल सम्पति
1 आशीष तंवर 17.10 लाख2 लक्ष्मी कँवर 1.10 करोड़
3 गट्टू देवी 48.65 लाख4 राजेंद्र सिंह 3.05 लाख
5 रजिया 11 लाख6 पूनम देवी 5.58 लाख
7 कमलेश 45.14 लाख8 गोरधन लाल गुर्जर 3.30 लाख
9 कैलाश चंद 28.32 लाख10 पूजा कुमारी गुर्जर 4.12 लाख
11 धर्मेन्द्र मेघवंशी 91 लाख12 हंसराज 1.23 करोड़
13 ममता कुमारी 15.95 लाख14 सोनू रेगर ---------8 लाख
15 गिरिजा मेघवंशी 7.74 लाख16 दशरथ कँवर 1.29 करोड़
17 रामप्रसाद मीणा 60 हजार18 सरोज कुमारी बैरवा 4500 रुपए
19 आशाराम 20.90 लाख20 मनराज देवी 11.50 लाख
21 प्रेम 7.60 लाख22 शिवराज 28.50 लाख
23 सीता देवी 7.50 लाख24 हर्ष लाम्बा 1 लाख
25 उंकार 41.82 लाख26 शमीना बानो 86.15 लाख
27 धर्मेन्द्र सिंह रावत 21.58 लाख28 ओमप्रकाश गुर्जर 11.80 लाख
29 कमला 29.80 लाख30 कंचन चौधरी 16.40 लाख
31 रतन कँवर 72.73 लाख32 सजनी देवी चौधरी 6.94 लाख
33 सलमा 8.10 लाख
पूर्व जिला प्रमुख पलाड़ा को फिर टिकट, दोनों दलों ने उतारे कई नए चेहरे
अजमेर. पंचायत राज और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा और कांग्रेस ने जिला परिषद सदस्य उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा ने पूर्व जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा सहित कई पुराने और नए चेहरों को मौका दिया है। इसी तरह कांग्रेस ने भी पुराने नेताओं के टिकट काटकर नए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं।जिला परिषद के 33 सदस्यों के चुनाव होने हैं। मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। दोनों ही दलों ने कई नए चेहरों को मौका दिया है। कई पुराने नेताओं के टिकट काटे गए हैं। भाजपा ने 17 और कांग्रेस ने 18 महिलाओं को चुनाव में उतारा है।
चौधरी को फिर मौका
वार्ड 12 से भाजपा ने हगामीलाल चौधरी को टिकट दिया है। पिछले चुनाव में चौधरी ने निर्दलीय के रूप में उप जिला प्रमुख का चुनाव जीता था। जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह मझेवला को सुशील कंवर पलाड़ा ने हराया था।
भाजपा के प्रत्याशी
वार्ड 1 (ओबीसी)-गोरधन सिंह
वार्ड 2 (सामान्य महिला)-सुशील कंवर पलाड़ा
वार्ड 3(सामान्य महिला)-देविका चौधरी
वार्ड 4 (सामान्य)-हंसराज चौधरी
वार्ड5 (सामान्य)-अरुण टाक
वार्ड 6 (ओबीसी महिला)-गुलाब देवी
वार्ड 7 (ओबीसी महिला)-शांति
वार्ड 8 (सामान्य)-सम्पत
वार्ड 9 (सामान्य)-जगदीश लाम्बा
वार्ड 0 (सामान्य महिला)-तीजी देवी
वार्ड 11 (एससी)- भवानी शंकर
वार्ड 12 (सामान्य)-हगामीलाल चौधरी
वार्ड 13 (सामान्य महिला)-सुनीता चौधरी
वार्ड 14 (एससी)-धर्मीचंद
वार्ड 15 (एससी महिला)-सुमित्रा देवी
वार्ड 16 (सामान्य महिला)-सीता देवी
वार्ड 17 (एसटी)-कालूराम मीणा
वार्ड 18 (एससी महिला)-कमलेश कुमारी
वार्ड 19 (सामान्य)-शिवराज गुर्जर
वार्ड 20 (सामान्य महिला)-मीठू देवी
वार्ड 21 (एससी महिला)-सुरज्ञान
वार्ड 22 (एससी)-पंकज बोहरा
वार्ड 23 (सामान्य महिला)-धारा
वार्ड 24 (सामान्य)-हंसराज
वार्ड 25 (ओबीसी)-रामसिंह रावत
वार्ड 26 (सामान्य महिला)-पूजा भंसाली
वार्ड 27 (सामान्य)-अर्जुन सिंह रावत
वार्ड 28 (सामान्य)-संतोष गुर्जर
वार्ड 29 (सामान्य)-सजना
वार्ड 30 (सामान्य महिला)-रतनी देवी
वार्ड 31 (सामान्य)-श्रवण गुर्जर
वार्ड 32 (ओबीसी)-संजू देवी
वार्ड 33 (ओबीसी)-बहादुर खां
कांग्रेस के प्रत्याशी
वार्ड 1 (ओबीसी)-आशीष तंवर
वार्ड 2 (सामान्य महिला)-लक्ष्मी तंवर
वार्ड 3(सामान्य महिला)-गट्टू देवी
वार्ड 4 (सामान्य)-राजेंद्र सिंह
वार्ड 5 (सामान्य)-रजिया
वार्ड 6 (ओबीसी महिला)-पूनम देवी
वार्ड 7 (ओबीसी महिला)-कमलेश
वार्ड 8 (सामान्य)-गोरधनलाल गुर्जर
वार्ड 9 (सामान्य)-कैलाशचंद्र
वार्ड 10 (सामान्य महिला)-पूजा कुमारी
वार्ड 11 (एससी)- धर्मेंद्र मेघवंशी
वार्ड 12 (सामान्य)-हंसराज
वार्ड 13 (सामान्य महिला)-ममता कुमारी
वार्ड 14 (एससी)-सोनू रेगर
वार्ड 15 (एससी महिला)-गिरिजा मेघवंशी
वार्ड 16 (सामान्य महिला)-दशरथ कंवर
वार्ड 17 (एसटी)-रामप्रसाद मीणा
वार्ड 18 (एससी महिला)-सरोज कुमारी
वार्ड 19 (सामान्य)-आशाराम
वार्ड 20 (सामान्य महिला)-मनराज देवी
वार्ड 21 (एससी महिला)-प्रेम
वार्ड 22 (एससी)-शिवराज
वार्ड 23 (सामान्य महिला)-सीता देवी
वार्ड 24 (सामान्य)-हर्ष लाम्बा
वार्ड 25 (ओबीसी)-ऊंकार
वार्ड 26 (सामान्य महिला)-शमीना बानो
वार्ड 27 (सामान्य)-धर्मेंद्रसिंह रावत
वार्ड 28 (सामान्य)-ओमप्रकाश गुर्जर
वार्ड 29 (सामान्य)-कमला
वार्ड 30 (सामान्य महिला)-कंचन चौधरी
वार्ड 31 (सामान्य)-रतन कंवर
वार्ड 32 (ओबीसी)-सजनीदेवी
वार्ड 33 (ओबीसी)-सलमा
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