Rajasthan: 50 साल बाद फूल सागर तालाब लबालब, ग्रामीणों में खुशी का माहौल, चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत

गौरतलब है कि ताबाल का जलस्तर 30 फीट के करीब हो गया। तेज हवाएं चलने से तालाब का पानी छलक कर कुछ घंटों तक चादर के रूप में बाहर निकलता रहा, जो बाद में बंद हो गया। लबालब हुए ताबाल को देखने के लिए दिन भर ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। गौरतलब है कि अंग्रेजों की ओर से बनवाए गए तालाब की पत्थर की बनी पाल 300 फीट लंबी है। पाल को मजबूती देने के लिए शीशा पिघलाकर चूने के साथ डाला गया था।