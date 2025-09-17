Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan: 50 साल बाद फूल सागर तालाब लबालब, ग्रामीणों में खुशी का माहौल, चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत

नसीराबाद रोड स्थित बीर गांव में ब्रिटिश काल में बना फूल सागर तालाब इस बार अच्छी बरसात के बाद लबालब हो गया। तालाब के भरने से गांव में खुशी का माहौल है। तालाब में नहाने और पूजा करने के लिए ग्रामीण उमड़ रहे है।

अजमेर

kamlesh sharma

Sep 17, 2025

Play video
फूल सागर तालाब: फोटो: जय माखीजा

अजमेर। नसीराबाद रोड स्थित बीर गांव में ब्रिटिश काल में बना फूल सागर तालाब इस बार अच्छी बरसात के बाद लबालब हो गया। तालाब के भरने से गांव में खुशी का माहौल है। तालाब में नहाने और पूजा करने के लिए ग्रामीण उमड़ रहे है। यह अजमेर का सबसे पुराना पिकनिक स्पॉट रहा है।

चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत

विदा होते मानसून के बीच मंगलवार को 50 साल लंबे इंतार के बाद ग्राम बीर के ऐतिहासिक फूलसागर तालाब की चादर आखिर छलकर गई। ग्राम पंचायत बीर की प्रशासक सायरा बानो, उपसरपंच रामलाल गुर्जर, समाजसेवी हाजी मुराद अली, पूर्व सरपंच श्रीनगर रामकरण यादव की मौजूदगी में बीर तालाब की पाल पर एकत्र ग्रामीणों ने तालाब को चुनरी ओढ़ाई एवं मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की।

गौरतलब है कि ताबाल का जलस्तर 30 फीट के करीब हो गया। तेज हवाएं चलने से तालाब का पानी छलक कर कुछ घंटों तक चादर के रूप में बाहर निकलता रहा, जो बाद में बंद हो गया। लबालब हुए ताबाल को देखने के लिए दिन भर ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। गौरतलब है कि अंग्रेजों की ओर से बनवाए गए तालाब की पत्थर की बनी पाल 300 फीट लंबी है। पाल को मजबूती देने के लिए शीशा पिघलाकर चूने के साथ डाला गया था।

फैक्ट फाइल

1 अजमेर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है बीर गांव
2- 600 बीघा में बीर तालाब का फैलाव
3 - 116.94 एमसीएफटी भराव क्षमता
4- 216 मीटर वेस्ट वियर की लम्बाई
5- 32 फीट पूर्ण भराव क्षमता तालाब की
6- 25 फीट पानी आया था 1980 में
7- 17 फीट पानी 1996 में
8-30 फीट पानी आया 2025 में
9- तालाब के पास बना है अंग्रेजों के जमाने का डाक बंगला।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2025 03:18 pm

Published on:

17 Sept 2025 03:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: 50 साल बाद फूल सागर तालाब लबालब, ग्रामीणों में खुशी का माहौल, चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.