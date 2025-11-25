अजमेर के सबसे बड़े हॉस्पिटल JLN की 4 मंजिला इमारत में आग की सूचना से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची टीम, निकला मॉकड्रिल डेमो

फायर मॉकड्रिल डेमो के फोटो: पत्रिका
Ajmer JLN Hospital Fire News: अजमेर के जेएलएन अस्पताल में अचानक आग लगने की सूचना फैलने से अफरा-तफरी मच गई। जिसके बाद अस्पताल प्रशासन, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई।
हालांकि जांच में पता चला कि यह आग की असली घटना नहीं बल्कि फायर सेफ्टी को लेकर किया जा रहा मॉकड्रिल डेमो था। इस अभ्यास का उद्देश्य आग लगने की स्थिति में मरीजों, खासकर बच्चों को सुरक्षित निकालने की तैयारी को मजबूत करना था।
जेएलएन अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग की चार मंजिला इमारत में मॉकड्रिल की गई। जैसे ही आग लगने का सायरन बजाया, फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक मशीन और अन्य वाहन तुरंत मौके पर पहुंचे।
अभ्यास के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि आग लगने की स्थिति में कैसे बच्चों का दम घुट सकता है और उन्हें तुरंत रेस्क्यू करने की जरूरत होती है। इसके बाद फायर टीम ने हाइड्रोलिक मशीन के जरिए ऊपर पहुंचे और चार मंजिला इमारत से 'बच्चों को बचाने' का अभ्यास किया।
जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ अनिल सांमरिया, अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे और डॉ. अमित यादव भी हाइड्रोलिक मशीन के जरिए ऊपर पहुंचे और पूरे अभ्यास को खुद देखा।
जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को सभी जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन आग जैसी आकस्मिक स्थितियों में सही रेस्क्यू प्रक्रिया की जानकारी होना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की मदद से कैसे बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सकता है, इसका लाइव डेमो किया, जिससे स्टाफ को आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रशासन और फायर विभाग को सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी दिया।
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
