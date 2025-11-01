Ajmer Crime: हिस्ट्रीशीटर की पुलिस ने निकाली हेकड़ी, सलवार सूट पहनाकर पूरे गांव में घुमाया, देखने वालों की लगी भीड़

हिस्ट्रीशीटर का गांव में परेड निकालती पुलिस (फोटो-पत्रिका)
अजमेर। बांदरसिंदरी थाना पुलिस ने शनिवार को ग्राम खंडाच के हिस्ट्रीशीटर खुशीराम फौजी का अनोखा जुलूस निकाला। शराब ठेके के सेल्समैन के घर में घुसकर हमला करने के मुख्य आरोपी खुशीराम को पुलिस ने महिलाओं के कपड़े (सलवार सूट) पहनाकर पूरे गांव में घुमाया।
पुलिस के अनुसार, खुशीराम जाट उर्फ खुशीराम फौजी ग्राम खंडाच का निवासी है और उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह पहले भी न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका था और 13 अगस्त 2025 को कोर्ट से जमानत पर रिहा हुआ था। रिहाई के अगले दिन, 14 अगस्त को वह अपने दोस्तों के साथ गांव के शराब ठेके पर पहुंचा। उस समय ठेका बंद था, इसलिए उन्होंने बार-बार शटर बजाया। ठेके का सेल्समैन भोलूराम गुर्जर, जो छत पर सो रहा था। उसने बताया कि ठेका बंद हो चुका है। इस पर खुशीराम और उसके साथियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।
सेल्समैन जान बचाकर अपने घर की ओर भागा तो आरोपी उसके पीछे-पीछे वहां पहुंच गए और घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। रास्ते में खड़ी बोलेरो कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना के बाद बांदरसिंदरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।
पुलिस ने मुख्य आरोपी खुशीराम को गुरुवार रात जयपुर के भांकरोटा इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह महिलाओं का सलवार सूट पहनकर छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पहचान लिया। पकड़े जाने से पहले उसने भागने की कोशिश में दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, मगर नीचे तैनात टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एक दिन की रिमांड पर सौंपा गया। शनिवार को पुलिस ने मौके पर तस्दीक करवाई और गांव में सलवार सूट पहने ही उसका जुलूस निकाला। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए।
