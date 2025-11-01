Ajmer Crime: हिस्ट्रीशीटर की पुलिस ने निकाली हेकड़ी, सलवार सूट पहनाकर पूरे गांव में घुमाया, देखने वालों की लगी भीड़

पुलिस के अनुसार, खुशीराम जाट उर्फ खुशीराम फौजी ग्राम खंडाच का निवासी है और उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह पहले भी न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका था और 13 अगस्त 2025 को कोर्ट से जमानत पर रिहा हुआ था। रिहाई के अगले दिन, 14 अगस्त को वह अपने दोस्तों के साथ गांव के शराब ठेके पर पहुंचा। उस समय ठेका बंद था, इसलिए उन्होंने बार-बार शटर बजाया। ठेके का सेल्समैन भोलूराम गुर्जर, जो छत पर सो रहा था। उसने बताया कि ठेका बंद हो चुका है। इस पर खुशीराम और उसके साथियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।