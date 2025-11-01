Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer Crime: हिस्ट्रीशीटर की पुलिस ने निकाली हेकड़ी, सलवार सूट पहनाकर पूरे गांव में घुमाया, देखने वालों की लगी भीड़

Ajmer Crime: हिस्ट्रीशीटर खुशीराम जाट 13 अगस्त 2025 को न्यायालय से जमानत पर रिहा हुआ था। 14 अगस्त को अपने दोस्तों के साथ शराब ठेके के सेल्समैन के घर घुस गया। पुलिस से बचने के लिए सलवार सूट पहना था।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Kamal Mishra

Nov 01, 2025

Ajmer Crime

हिस्ट्रीशीटर का गांव में परेड निकालती पुलिस (फोटो-पत्रिका)

अजमेर। बांदरसिंदरी थाना पुलिस ने शनिवार को ग्राम खंडाच के हिस्ट्रीशीटर खुशीराम फौजी का अनोखा जुलूस निकाला। शराब ठेके के सेल्समैन के घर में घुसकर हमला करने के मुख्य आरोपी खुशीराम को पुलिस ने महिलाओं के कपड़े (सलवार सूट) पहनाकर पूरे गांव में घुमाया।

पुलिस के अनुसार, खुशीराम जाट उर्फ खुशीराम फौजी ग्राम खंडाच का निवासी है और उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह पहले भी न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका था और 13 अगस्त 2025 को कोर्ट से जमानत पर रिहा हुआ था। रिहाई के अगले दिन, 14 अगस्त को वह अपने दोस्तों के साथ गांव के शराब ठेके पर पहुंचा। उस समय ठेका बंद था, इसलिए उन्होंने बार-बार शटर बजाया। ठेके का सेल्समैन भोलूराम गुर्जर, जो छत पर सो रहा था। उसने बताया कि ठेका बंद हो चुका है। इस पर खुशीराम और उसके साथियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।

सेल्समैन के घर पर तोड़फोड़

सेल्समैन जान बचाकर अपने घर की ओर भागा तो आरोपी उसके पीछे-पीछे वहां पहुंच गए और घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। रास्ते में खड़ी बोलेरो कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना के बाद बांदरसिंदरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

जयपुर से पकड़ा गया बदमाश

पुलिस ने मुख्य आरोपी खुशीराम को गुरुवार रात जयपुर के भांकरोटा इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह महिलाओं का सलवार सूट पहनकर छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पहचान लिया। पकड़े जाने से पहले उसने भागने की कोशिश में दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, मगर नीचे तैनात टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया।

गांव में पुलिस ने निकाला जुलूस

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एक दिन की रिमांड पर सौंपा गया। शनिवार को पुलिस ने मौके पर तस्दीक करवाई और गांव में सलवार सूट पहने ही उसका जुलूस निकाला। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए।

ये भी पढ़ें

Ajmer: महिलाओं के कपड़े पहन भागने की फिराक में था आरोपी, जयपुर में दूसरी मंजिल से कूदा; पुलिस ने दबोचा
अजमेर
salesman-attack-case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 07:20 pm

Published on:

01 Nov 2025 06:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Crime: हिस्ट्रीशीटर की पुलिस ने निकाली हेकड़ी, सलवार सूट पहनाकर पूरे गांव में घुमाया, देखने वालों की लगी भीड़

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pushkar Mela 2025: हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, ढोल की थाप पर अश्वों ने लगाए ठुमके

Pushkar Mela 2025
अजमेर

Rajasthan New District: राजस्थान के 7 नए जिलों के लिए आई अच्छी खबर, अब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Rajasthan-new-district
अजमेर

मानसिक प्रताड़ना, अवैध संबंध…. 50 साल के पति का मर्डर, 19 साल का बेटा, 29 साल का प्रेमी और 40 साल की मां समेत सात अरेस्ट

Lover
अजमेर

Murder: मां के थे अवैध संबंध, बेटे ने दिया साथ…रोड़ा बने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, 7 आरोपी गिरफ्तार

Ajmer Pushkar Nandaram murder case
अजमेर

Pushkar Mela: एक टांग पर दौड़ीं विदेशी बालाएं, कुछ दौड़ते समय गिर पड़ीं, सतोलिया और गिल्ली डंडा भी खेला, देखें वीडियो

Pushkar Mela
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.