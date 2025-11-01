Pushkar Mela: एक टांग पर दौड़ीं विदेशी बालाएं, कुछ दौड़ते समय गिर पड़ीं, सतोलिया और गिल्ली डंडा भी खेला, देखें वीडियो



संयुक्त निदेशक सुनील घीया के अनुसार, गुरुवार तक पुष्कर मेला मैदान में कुल 6209 पशुओं की आवक हो चुकी है। इनमें सर्वाधिक 4586 अश्व वंश तथा 1571 ऊंट वंश, 24 भैंस तथा 24 गोवंश आए हैं। इनमें राज्य के अंदर से 4851 तथा राज्य के बाहर से 1358 पशुओं की आवक हुई है। सबसे अधिक कीमत का अश्व चार लाख 60 हजार रुपए में और सबसे कम 8000 रुपए में बिका।