Ajmer Accident: रेस लगा रही कार ने बाइक सवार को उड़ाया, 16 फीट दूर फुटबॉल की तरह गिरा, मौके पर हुई मौत

अजमेर। रफ्तार का कहर अब शहर की गलियों तक पहुंच गया है। वैशालीनगर स्थित अलखनन्दा कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक करीब 16 फीट दूर उछलकर एक घर के बाहर खड़ी कार से जा टकराए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक भाग निकला। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।