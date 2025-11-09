Ajmer Accident: रेस लगा रही कार ने बाइक सवार को उड़ाया, 16 फीट दूर फुटबॉल की तरह गिरा, मौके पर हुई मौत

हादसे के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)
अजमेर। रफ्तार का कहर अब शहर की गलियों तक पहुंच गया है। वैशालीनगर स्थित अलखनन्दा कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक करीब 16 फीट दूर उछलकर एक घर के बाहर खड़ी कार से जा टकराए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक भाग निकला। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
दरअसल, शनिवार देर रात वैशालीनगर की अलखनन्दा कॉलोनी में मुख्य चौराहे से गुजरते बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक उछल कर पास ही खड़ी दूसरी कार से जा टकराए। आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो कार चालक कुछ दूर जाकर वापस कार को मोड़ लाया, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय मौके से फरार हो गया।
शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 2 बजकर 7 मिनट पर कॉलोनी में तेज आवाज गूंजी तो आसपास के लोग घरों से बाहर निकले। पेशे से टेलरिंग व पार्ट टाइम कैटरिंग का काम करने वाला मोहसिन खान और उसका दोस्त आजाद सड़क पर लहूलुहान पड़े मिले। दोनों शनिवार की रात भी काम से लौट रहे थे। पड़ताल में सामने आया कि मोहसिन का चार साल का एक बेटा और एक बेटी है।
क्षेत्रवासियों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान रातीडांग अमरदीप निवासी मोहसिन खान (36) पुत्र कय्यूम खान की मृत्यु हो गई, जबकि उसके साथी आजाद सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने रविवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
पूरी घटना कॉलोनी के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में रात 2 बजकर 7 मिनट पर दो कार रेस लगाती नजर आईं। पीछे की सफेद रंग की कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने फुटेज के आधार पर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।
हादसे के बाद अलखनन्दा कॉलोनी के लोगों में दहशत और नाराजगी है। कुलदीप सिंह गहलोत ने बताया कि नाकाबंदी से बचने के लिए रातभर दुपहिया, चौपहिया और ट्रैक्टर-ट्रॉली कॉलोनी से तेज रफ्तार में गुजरते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। वार्ड 80 के पार्षद धर्मेन्द्रसिंह चौहान ने हादसे के बाद दुर्घटनास्थल पर तीन साइड की सड़कों पर सीमेंट-कंक्रीट के स्पीड ब्रेकर बनवाए।
