Rajasthan Accident: मातम में बदली शादी की खुशियां, चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

हादसे के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। मृतकों का रविवार शाम एक ही चिता पर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही नवलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कुमावास और देलसर गांव के बीच चलती गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई थी। आग से सोना-चांदी के जेवरात और अन्य सामान जलकर खाक हो गया था। दरअसल, यह परिवार बहन के यहां भात भरने जा रहा था।