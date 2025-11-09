Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Rajasthan Accident: मातम में बदली शादी की खुशियां, चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

झुंझुनूं जिले के मलसीसर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब शादी का निमंत्रण देने जा रहे चाचा-भतीजे की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोनों की बाइक को सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी थी।

झुंझुनू

image

Rakesh Mishra

Nov 09, 2025

road accident in Jhunjhunu

मृतक चाचा-भतीजा। फाइल फोटो- पत्रिका

मलसीसर (झुंझुनूं)। शादी की खुशियों का माहौल उस समय मातम में बदल गया, जब कार्ड बांटने जा रहे चाचा-भतीजे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मलसीसर निवासी शीशराम (28) पुत्र सीताराम और उसका भतीजा विकास (21) पुत्र मोहनलाल मेघवाल रविवार को बाइक पर रामगढ़ की ओर जा रहे थे।

कार ने मारी थी टक्कर

रामगढ़ की दिशा से आ रही हरियाणा नंबर की एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। शीशराम को फतेहपुर के राजकीय धानुका उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और विकास को रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

हादसे के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। मृतकों का रविवार शाम एक ही चिता पर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही नवलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कुमावास और देलसर गांव के बीच चलती गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई थी। आग से सोना-चांदी के जेवरात और अन्य सामान जलकर खाक हो गया था। दरअसल, यह परिवार बहन के यहां भात भरने जा रहा था।

accident

accident death

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

09 Nov 2025 08:09 pm

09 Nov 2025 08:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan Accident: मातम में बदली शादी की खुशियां, चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

