RPSC Exam Date: राजस्थान कृषि विभाग भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 8 दिनों तक होंगे एग्जाम, देखें पूरा शेड्यूल

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 12 से 19 अक्टूबर तक परीक्षा होगी। इसके तहत सभी 13 पदों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान का पेपर 12 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से 3:40 बजे तक होगा।
इसी तरह 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:50 बजे तक सहायक कृषि अधिकारी, दोपहर 3 से 4.50 बजे तक सांख्यिकी अधिकारी, 14 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, दोपहर 3 से 4.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षा होगी।
15 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी और दोपहर 3 से 4.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर बॉटनी, 16 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी और दोपहर 3 से 4.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- हॉर्टिकल्चर की परीक्षा का आयोजन होगा।
17 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और दोपहर 3 से 4.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षा होगी। 18 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी, दोपहर 3 से 4.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी, 19 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
सहायक सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) परीक्षा-2024 का आयोजन 12 अक्टूबर को होगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।