Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

RPSC Exam Date: राजस्थान कृषि विभाग भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 8 दिनों तक होंगे एग्जाम, देखें पूरा शेड्यूल

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 12 से 19 अक्टूबर तक चलने वाली इस परीक्षा में अलग-अलग पदों के लिए टाइम टेबल जारी किया गया है।

अजमेर

Kamal Mishra

Sep 06, 2025

RPSC Exam
राजस्थान लोक सेवा आयोग (फोटो- पत्रिका)

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 12 से 19 अक्टूबर तक परीक्षा होगी। इसके तहत सभी 13 पदों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान का पेपर 12 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से 3:40 बजे तक होगा।

इसी तरह 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:50 बजे तक सहायक कृषि अधिकारी, दोपहर 3 से 4.50 बजे तक सांख्यिकी अधिकारी, 14 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, दोपहर 3 से 4.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षा होगी।

ये भी पढ़ें

जयपुर जिले में 70 नई उचित मूल्यों की दुकानों के लिए रसद विभाग ने मांगे आवेदन, जानें कब और कैसे करें
जयपुर
jaipur news

कब-कब होंगे एग्जाम

15 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी और दोपहर 3 से 4.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर बॉटनी, 16 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी और दोपहर 3 से 4.50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- हॉर्टिकल्चर की परीक्षा का आयोजन होगा।

19 अक्टूबर को आखिरी परीक्षा

17 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और दोपहर 3 से 4.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षा होगी। 18 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी, दोपहर 3 से 4.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी, 19 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 12 को

सहायक सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) परीक्षा-2024 का आयोजन 12 अक्टूबर को होगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘डोटासरा अच्छे लीडर थे, अब बिगड़ गए…’, जानें मदन राठौड़ ने ऐसा क्यों कहा? क्या है विवाद की जड़
जयपुर
Manad Rathore and Govind Singh Dotasara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 07:00 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC Exam Date: राजस्थान कृषि विभाग भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 8 दिनों तक होंगे एग्जाम, देखें पूरा शेड्यूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट