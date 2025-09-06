RPSC Exam Date: राजस्थान कृषि विभाग भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 8 दिनों तक होंगे एग्जाम, देखें पूरा शेड्यूल

17 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और दोपहर 3 से 4.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षा होगी। 18 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी, दोपहर 3 से 4.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी, 19 अक्टूबर को सुबह 10 से 11.50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।