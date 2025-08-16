Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

राजस्थान में 100 पुलिसकर्मियों को ठगने वाला कांस्टेबल, करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड ऐसे फंसाता था शिकार

अजमेर में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों से 50 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड कांस्टेबल पवन मीणा अब भी फरार है। उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने सभी बैंक खाते फ्रीज किए, पर आरोपी का लोकेशन पता लगाना बड़ी चुनौती बना है।

अजमेर

Arvind Rao

Aug 16, 2025

Ajmer Fraud Case
दाएं-बाएं आरोपी के भाई और बीच में ठगी का मास्टरमाइंड (फोटो- एक्स)

Ajmer Fraud Case: अजमेर पुलिस करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में वांछित पुलिस कांस्टेबल पवन मीणा को पकड़ने में अभी तक नाकाम रही है। इस ठगी कांड में अब तक उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मास्टरमाइंड पवन का सुराग नहीं मिल पाया है।


पुलिस के अनुसार, तीन महीने पहले करौली निवासी और सरकारी शिक्षक कुलदीप मीणा को पकड़ा गया था। हाल ही में उसका छोटा भाई प्रदीप भी गिरफ्त में आ गया है। दोनों के बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन के सबूत मिलने पर उन्हें जेल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर में जमीन विवाद पर खूनी संघर्ष, अमरसागर गांव में 1 व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल
जैसलमेर
land dispute in Jaisalmer


अपने ठिकाने और हुलिया बदल रहा


क्लॉक टावर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि फरार कांस्टेबल पवन मीणा लगातार अपने ठिकाने और हुलिया बदल रहा है। वह न तो अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर रहा है और न ही पुराने परिचितों से। इस वजह से पुलिस के लिए उसकी लोकेशन ट्रैस करना बड़ी चुनौती बनी हुई है।


ऐसे सामने आया मामला


यह पूरा मामला तब सामने आया जब मदनगंज-किशनगढ़ में तैनात कांस्टेबल दीपक वैष्णव ने शिकायत दर्ज करवाई। आरोप था कि पवन और उसके भाई कुलदीप ने पुलिसकर्मियों को यह कहकर फंसाया कि हाइवे मास्टर प्लान में शामिल होने वाली जमीनें उनके रिश्तेदारों की हैं और उन्हें सस्ते दामों पर दिलवाकर दोगुना-तिगुना मुनाफा कराया जा सकता है। इस लालच में कई पुलिसकर्मियों ने करोड़ों रुपए का निवेश कर दिया।

100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को ठगा


पुलिस की जांच में सामने आया कि पवन ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों से 50 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की। वह दावा करता था कि एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पर चार गुना मुनाफा मिलेगा और कुछ ही महीनों में सभी करोड़पति बन जाएंगे। उसके झांसे में आकर कई पुलिसकर्मियों ने घर-जमीन तक बेच दी, पत्नी के गहनों पर लोन उठाया और मोटी रकम निवेश कर दी।


एक पुलिसकर्मी ने तो अकेले ही 1 करोड़ रुपए दिए। पुलिस अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों का गठन कर चुकी है। क्लॉक टावर पुलिस का कहना है कि जल्द ही पवन को गिरफ्तार कर पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: क्लर्क की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 27.50 लाख की ठगी, फर्जी जॉइनिंग लेटर-पहचान पत्र भी भेजे, जानिए पूरा मामला
अलवर
fake job exposed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 02:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान में 100 पुलिसकर्मियों को ठगने वाला कांस्टेबल, करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड ऐसे फंसाता था शिकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.