अलवर

Rajasthan: क्लर्क की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 27.50 लाख की ठगी, फर्जी जॉइनिंग लेटर-पहचान पत्र भी भेजे, जानिए पूरा मामला

अलवर जिले में सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर ठगी का मामला सामने आया है। थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित से क्लर्क की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 27.50 लाख रुपए हड़प लिए। जानिए पूरा मामला-

अलवर

राजस्थान डिजिटल डेस्क

Aug 16, 2025

fake job exposed
Photo- Patrika Network

अलवर। सदर थाने में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 27.50 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित सुशील मीणा पुत्र रामचन्द्र मीणा निवासी भूगोर बाइपास ने बताया कि वह राजकीय सेवा में है। ड्यूटी के दौरान उसकी अफजल से अच्छी जान पहचान हो गई। जिसका उसके घर पर आना-जाना था। फरवरी-2024 को अफजल उसके घर आया और अपने मित्र योगेश कुमार की उच्चाधिकारियों से अच्छी जान-पहचान बताई। उसके साले व भांजे की सरकारी नौकरी लगवाने लगवाने का झांसा दिया।

25 से 30 लाख रुपए का खर्चा बताया

इस पर उसने अपने बेटे कौशल की नौकरी लगवाने को कहा। जिस पर अफजल ने उसकी योगेश से फोन पर बात कराई और उसको भी उसके घर बुला लिया। जिसने क्लर्क की नौकरी के लिए 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा बताया।

5-6 महीने में पोस्टिंग दिलाने की बात कही

इसके बाद उसने बच्चे का मेडिकल कराने व अन्य बहानों से दिल्ली बुलाकर उससे अलग-अलग किस्तों में 27.50 लाख रुपए ले लिए। आरोपियों ने उसे बेटे का ज्वॉइनिंग लैटर व पहचान पत्र भिजवाए और 5-6 महीने में पोस्टिंग दिलाने की बात कही।

पता चला तो फोन उठाना ही बंद कर दिया

पोस्टिंग लैटर नहीं आने पर पता किया, तो ज्वॉइलिंग लैटर व पहचान पत्र फर्जी निकले। इस संबंध में जब उसने आरोपियों से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया।

