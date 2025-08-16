Rajasthan: क्लर्क की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 27.50 लाख की ठगी, फर्जी जॉइनिंग लेटर-पहचान पत्र भी भेजे, जानिए पूरा मामला

अलवर। सदर थाने में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 27.50 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित सुशील मीणा पुत्र रामचन्द्र मीणा निवासी भूगोर बाइपास ने बताया कि वह राजकीय सेवा में है। ड्यूटी के दौरान उसकी अफजल से अच्छी जान पहचान हो गई। जिसका उसके घर पर आना-जाना था। फरवरी-2024 को अफजल उसके घर आया और अपने मित्र योगेश कुमार की उच्चाधिकारियों से अच्छी जान-पहचान बताई। उसके साले व भांजे की सरकारी नौकरी लगवाने लगवाने का झांसा दिया।