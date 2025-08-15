आज रात 12 बजे से राजस्थान रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे ये लोग, 19 अगस्त 12 बजे तक मिलेगी सुविधा

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए मिनी सचिवालय स्थित एडीएम सिटी कार्यालय के कमरा नं. 122 में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जिसके दूरभाष नं. 0144-2345077 हैं। यह नियंत्रण कक्ष 15 एवं 16 अगस्त को सुबह 9ः30 बजे से 6 बजे तक तथा 17 अगस्त को सुबह 6ः30 बजे से परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा सामग्री प्रधान डाकघर में जमा होने तक संचालित रहेगा। ए घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।