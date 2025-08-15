Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

आज रात 12 बजे से राजस्थान रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे ये लोग, 19 अगस्त 12 बजे तक मिलेगी सुविधा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 15 अगस्त रात 12 बजे से 19 अगस्त रात 12 बजे तक, पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों को 4 दिन तक फ्री बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएगा।

अलवर

राजस्थान डिजिटल डेस्क

Aug 15, 2025

Rajasthan Roadways
राजस्थान रोडवेज बस। फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Patwari Exam: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को चार दिन निशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। यह सुविधा 15 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से यह परीक्षा 17 अगस्त को दो पारियों में होगी।

प्रथम पारी सुबह 9 से दोपहर 12 बजे परीक्षा

प्रथम पारी में परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा चलेगी। जिले में 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 14 सरकारी व 32 निजी परीक्षा केंद्र हैं। पूरे प्रदेश में इस परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थियों की कुल संख्या 6 लाख 76 हजार 9 है। अलवर जिले में 26 हजार 642 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की ये 4 लोकसभा सीटें BJP ने वोट चोरी करके जीतीं, जानिए किसने लगाया यह आरोप
अलवर
Bjp congress

8 सतर्कता दल व 32 उप समन्वयक दल नियुक्त

अलवर जिले में इस परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर पुलिस का जाप्ता तैनात रहेगा। इसके अलावा जिले में 8 सतर्कता दल व 32 उप समन्वयक दल नियुक्त किए गए हैं।

कंट्रोल रूम बनाया

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए मिनी सचिवालय स्थित एडीएम सिटी कार्यालय के कमरा नं. 122 में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जिसके दूरभाष नं. 0144-2345077 हैं। यह नियंत्रण कक्ष 15 एवं 16 अगस्त को सुबह 9ः30 बजे से 6 बजे तक तथा 17 अगस्त को सुबह 6ः30 बजे से परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा सामग्री प्रधान डाकघर में जमा होने तक संचालित रहेगा। ए घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी, जल्द बनेंगी नई सेक्टर सड़कें; लोगों को मिलेगी राहत
जयपुर
Sector Roads in Jaipur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 06:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / आज रात 12 बजे से राजस्थान रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे ये लोग, 19 अगस्त 12 बजे तक मिलेगी सुविधा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.