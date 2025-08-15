आज रात 12 बजे से राजस्थान रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे ये लोग, 19 अगस्त 12 बजे तक मिलेगी सुविधा

Rajasthan Patwari Exam: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को चार दिन निशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। यह सुविधा 15 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से यह परीक्षा 17 अगस्त को दो पारियों में होगी।
प्रथम पारी में परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा चलेगी। जिले में 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 14 सरकारी व 32 निजी परीक्षा केंद्र हैं। पूरे प्रदेश में इस परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थियों की कुल संख्या 6 लाख 76 हजार 9 है। अलवर जिले में 26 हजार 642 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।
अलवर जिले में इस परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर पुलिस का जाप्ता तैनात रहेगा। इसके अलावा जिले में 8 सतर्कता दल व 32 उप समन्वयक दल नियुक्त किए गए हैं।
जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए मिनी सचिवालय स्थित एडीएम सिटी कार्यालय के कमरा नं. 122 में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जिसके दूरभाष नं. 0144-2345077 हैं। यह नियंत्रण कक्ष 15 एवं 16 अगस्त को सुबह 9ः30 बजे से 6 बजे तक तथा 17 अगस्त को सुबह 6ः30 बजे से परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा सामग्री प्रधान डाकघर में जमा होने तक संचालित रहेगा। ए घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।