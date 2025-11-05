Crime: जयपुर नगर निगम के सफाईकर्मी ने अजमेर में महिला कर्मचारी से किया बलात्कार, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल

महिला कर्मचारी से बलात्कार (सांकेतिक तस्वीर पत्रिका)
Crime News: अजमेर: क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पूर्व परिचित और जयपुर नगर निगम में तैनात सफाईकर्मी पर बलात्कार, धमकी और ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता सरकारी महकमे में कार्यरत है और अजमेर के ग्रामीण इलाके में उसकी तैनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी सफाई कर्मचारी से उसकी पहले जान-पहचान थी। 28 अक्टूबर को आरोपी उससे मिलने अजमेर आया और उसे केसरगंज चौराहे के पास स्थित सुमन होटल में ले गया।
होटल में आरोपी ने पहले तो बातचीत के बहाने उसे कमरे में बुलाया, फिर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने इस दौरान उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए तथा बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा।
उसने कई बार फोन कर उसे धमकाया और चुप रहने के लिए दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार, धमकी और आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच थानाप्रभारी भीखाराम काला के सुपुर्द की गई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
