Crime: जयपुर नगर निगम के सफाईकर्मी ने अजमेर में महिला कर्मचारी से किया बलात्कार, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल



उसने कई बार फोन कर उसे धमकाया और चुप रहने के लिए दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार, धमकी और आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच थानाप्रभारी भीखाराम काला के सुपुर्द की गई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।