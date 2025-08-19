Rajasthan Farmers: फसल खराबे का बीमा क्लेम नहीं मिलने से किसानों में रोष

ग्रामीणों ने उपखण्ड़ अधिकारी को बताया कि खरीफ 2025 की फसल अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई। इसकी शीघ्र गिरदावरी करवाई जाए। किसानों ने बताया कि काश्तकार स्वयं गिरदावरी करने में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं। ऐसे में पटवारी या राजस्व कर्मचारियों से ही गिरदावरी करवाई जाए, ताकि किसानों को फसल खराबे का शीघ्र मुआवजा मिल सके।