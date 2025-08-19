Rajasthan Farmers: फसल खराबे का बीमा क्लेम नहीं मिलने से किसानों में रोष

अरांई। प्रधानमंत्री फसल बीमा की क्लेम राशि नहीं मिलने से दादिया के काश्तकारों में रोष व्याप्त है। किसानों ने उपखण्ड़ अधिकारी नीतू मीणा को ज्ञापन देकर बीमा क्लेम की राशि शीघ्र दिलवाए जाने की मांग की है। साथ ही खरीफ 2025 के फसल खराबे की गिरदावरी भी जल्द करवाने की गुहार लगाई।
दादिया निवासी रामदेव मेघवंशी, हगामीलाल, सुखपाल, धुकल चांगल, छगन नेहरा, राधाकिशन नेहरा, किशनलाल, श्योजी गोदारा आदि ने ज्ञापन में बताया कि काश्तकारों ने बैंक से प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाकर प्रीमियम जमा करवाया था। बीते दिनों किसानों को फसल बीमा की क्लेम राशि जारी की गई, मगर दादिया के किसानों को क्लेम राशि का भुगतान नहीं हुआ।
ग्रामीणों ने उपखण्ड़ अधिकारी को बताया कि खरीफ 2025 की फसल अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई। इसकी शीघ्र गिरदावरी करवाई जाए। किसानों ने बताया कि काश्तकार स्वयं गिरदावरी करने में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं। ऐसे में पटवारी या राजस्व कर्मचारियों से ही गिरदावरी करवाई जाए, ताकि किसानों को फसल खराबे का शीघ्र मुआवजा मिल सके।