टोंक

Bisalpur: बीसलपुर बांध से दो साल पानी मिलने का दावा… पानी में बह गया, जानें पूरा सच

अगले साल बारिश नहीं होने या कम होने पर भी बीसलपुर बांध से व्यर्थ बह चुका 26 टीएमसी पानी इन जिलों की एक साल की प्यास आसानी से बुझा सकता था। वहीं नए जल परियोजना प्रोेजेक्ट समय पर शुरू हो जाते तो, बांध से और भी ज्यादा पानी उपलब्ध कराया जा सकता था।

टोंक

Anand Prakash Yadav

Aug 18, 2025

जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध बीते 23 दिन से ओवरफ्लो की स्थिति में है। इस दौरान लगभग 26 टीएमसी पानी व्यर्थ बह गया। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों का कहना है कि मानसून के पहले चरण की बारिश का दौर थम गया है। इसलिए बांध का केवल एक गेट खोलकर 300 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। अगर आगामी दिनों में पानी की आवक नहीं होती, तो बांध से पानी की निकासी पूरी तरह बंद कर ​दी जाएगी।

image

तीन जिलों की अतिरिक्त एक साल की जरूरत होती पूरी

जल संसाधन विभाग के अनुसार, जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों की पेयजल आपूर्ति के लिए प्रतिदिन 2 टीएमसी पानी बांध से लिया जाता है। मतलब, अगले साल बारिश नहीं होने या कम होने पर भी बीसलपुर बांध से व्यर्थ बह चुका 26 टीएमसी पानी इन जिलों की एक साल की प्यास आसानी से बुझा सकता था। वहीं नए जल परियोजना प्रोेजेक्ट समय पर शुरू हो जाते तो, बांध से और भी ज्यादा पानी उपलब्ध कराया जा सकता था।

जितना आ रहा उतनी हो रही निकासी

जल संसाधन विभाग ने बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम होने पर अब तक खुले एक गेट संख्या 9 को 10 सेंटीमीटर से घटाकर 05 सेंटीमीटर हाइट तक खुला रखा है। जिससे 300 क्यूसेक पानी प्रति सैकंड नहर में छोड़ा जा रहा है। हालांकि त्रिवेणी में अब भी पानी का बहाव 2.50 मीटर हाइट पर चल रहा है। ऐसे में बांध में लगभग जितने पानी की आवक हो रही है उतनी ही मात्रा में पानी की निकासी बांध से की जा रही है।

बांध के गेट कब से कब तक खुले

वर्ष गेट ओपनिंग गेट बंद
2004 11 अगस्त 02 सितंबर
2006 19 अगस्त 08 सितंबर
2014 11 अगस्त 26 सितंबर
2016 09 अगस्त 22 सितंबर
2019 19 अगस्त 21 अक्टूबर
2022 26 अगस्त 04 अक्टूबर
2024 06 सितंबर 09 अक्टूबर
2025 24 जुलाई अभी तक खुले

Published on:

18 Aug 2025 09:25 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur: बीसलपुर बांध से दो साल पानी मिलने का दावा… पानी में बह गया, जानें पूरा सच

