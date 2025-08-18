Bisalpur: बीसलपुर बांध से दो साल पानी मिलने का दावा… पानी में बह गया, जानें पूरा सच

जल संसाधन विभाग ने बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम होने पर अब तक खुले एक गेट संख्या 9 को 10 सेंटीमीटर से घटाकर 05 सेंटीमीटर हाइट तक खुला रखा है। जिससे 300 क्यूसेक पानी प्रति सैकंड नहर में छोड़ा जा रहा है। हालांकि त्रिवेणी में अब भी पानी का बहाव 2.50 मीटर हाइट पर चल रहा है। ऐसे में बांध में लगभग जितने पानी की आवक हो रही है उतनी ही मात्रा में पानी की निकासी बांध से की जा रही है।