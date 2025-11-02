Rajasthan Crime: राजस्थान का कुख्यात हार्डकोर अपराधी धन सिंह गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद, लूट-हत्या समेत 51 मामले हैं दर्ज

अजमेर। राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अजमेर जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने उस कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है जो हैंड ग्रेनेड बनाता था और सोशल मीडिया पर खुद को 'डॉन' बताकर फॉलोअर्स जुटा रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी धन सिंह पर हत्या, लूट, फिरौती और अवैध हथियार तस्करी जैसे 51 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं जयपुर ग्रामीण, अजमेर और सरवाड़ इलाके में सक्रिय था।