Rajasthan Crime: राजस्थान का कुख्यात हार्डकोर अपराधी धन सिंह गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद, लूट-हत्या समेत 51 मामले हैं दर्ज

हथियारों के साथ गिरफ्तार धन सिंह (फोटो-पत्रिका)
अजमेर। राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अजमेर जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने उस कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है जो हैंड ग्रेनेड बनाता था और सोशल मीडिया पर खुद को 'डॉन' बताकर फॉलोअर्स जुटा रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी धन सिंह पर हत्या, लूट, फिरौती और अवैध हथियार तस्करी जैसे 51 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं जयपुर ग्रामीण, अजमेर और सरवाड़ इलाके में सक्रिय था।
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और धन सिंह के बीच मुठभेड़ जैसी स्थिति बन गई। आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीम ने उसे घेर लिया। उसके पास से तीन हैंड ग्रेनेड, दो पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर जयपुर ग्रामीण पुलिस ने ₹10,000 और अजमेर पुलिस अधीक्षक ने ₹25,000 का इनाम घोषित कर रखा था।
धन सिंह केवल अपराध की दुनिया में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करता था। खुद को 'अट्रैक्टिव क्राइम बॉय' बताने वाले धन सिंह के हजारों फॉलोअर्स हैं, जो उसे रियल-लाइफ गैंगस्टर मानते हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि उसने कई युवाओं को अपनी गैंग में शामिल किया और सोशल मीडिया के जरिए अपराध की तरफ आकर्षित किया।
अजमेर की पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने गिरफ्तारी के बाद कहा, 'ऐसे अपराधियों को रोल मॉडल बनाना समाज के लिए खतरनाक है। धन सिंह जैसे अपराधी सोशल मीडिया पर अपराध का ग्लैमर दिखाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आखिरकार पुलिस उन्हें पकड़ ही लेती है।' उन्होंने बताया कि पुलिस अब आरोपी के सोशल मीडिया नेटवर्क और हथियार सप्लायर्स के संपर्कों की भी जांच कर रही है।
अजमेर पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन को एएसपी केकड़ी, डीएसपी सरवाड़ और थानाधिकारी सरवाड़ की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। इस कार्रवाई में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और स्थानीय बीट अफसर भी शामिल थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी संगठित अपराध नेटवर्क पर बड़ी चोट है। अब टीम धन सिंह के साथ जुड़े अन्य बदमाशों और विस्फोटक सप्लायर्स की तलाश में जुट गई है। आने वाले दिनों में ऐसे अपराधियों पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मूल रूप से जयपुर ग्रामीण इलाके का रहने वाला धन सिंह पिछले कई सालों से फरार था। उसके खिलाफ 51 केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, फायरिंग, फिरौती, अपहरण, और हथियार तस्करी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। वह कई बार पुलिस टीमों पर फायरिंग कर फरार हो चुका है। सोशल मीडिया पर खुद को 'डॉन' और 'अट्रैक्टिव क्राइम बॉय' कहकर प्रचारित करता था।
धन सिंह की गिरफ्तारी को अजमेर पुलिस ने राज्य स्तर पर बड़ी उपलब्धि बताया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं, जिनसे राज्यभर में सक्रिय हथियार तस्करी गिरोहों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
