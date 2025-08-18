RAS 2023 इंटरव्यू शेड्यूल घोषित, 25 अगस्त से 18 सितंबर तक होंगे साक्षात्कार

RPSC RAS Interview Letter 2023: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के आठवें चरण के साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए हैं। ये साक्षात्कार 25 अगस्त से 18 सितंबर 2025 तक आयोजित होंगे।
आयोग ने बताया कि अभ्यर्थी अपने इंटरव्यू लेटर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म और सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां, साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार पत्र केवल ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इन्हें ऑफलाइन माध्यम से नहीं भेजा जाएगा और न ही ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार किए जाएंगे।