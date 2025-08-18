Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

RAS 2023 इंटरव्यू शेड्यूल घोषित, 25 अगस्त से 18 सितंबर तक होंगे साक्षात्कार

Rajasthan RAS Interview Letter: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के आठवें चरण के साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए हैं। ये साक्षात्कार 25 अगस्त से 18 सितंबर 2025 तक आयोजित होंगे।

अजमेर

Rajesh Dixit

Aug 18, 2025

RPSC Bharti 2025
RPSC Bharti 2025 ( फोटो-फ्रीपिक)

RPSC RAS Interview Letter 2023: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के आठवें चरण के साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए हैं। ये साक्षात्कार 25 अगस्त से 18 सितंबर 2025 तक आयोजित होंगे।

आयोग ने बताया कि अभ्यर्थी अपने इंटरव्यू लेटर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म और सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां, साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार पत्र केवल ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इन्हें ऑफलाइन माध्यम से नहीं भेजा जाएगा और न ही ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Patwari Result Date: दीपावली से पहले मिलेगा सरकारी नौकरी का तोहफा, परिणाम की तिथि घोषित
जयपुर
जयपुर स्थित एक परीक्षा केन्द्र पर पटवारी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के लिए कतार में खड़े परीक्षार्थी।

ये भी पढ़ें

Patwari Exam: परीक्षा से पहले हेयर स्टाइल, मेहंदी, जनेऊ, कलावा, अण्डरवियर व जींस पर चर्चा, आखिर क्यों ?
Patrika Special News
Patwari Recruitment Exam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 09:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RAS 2023 इंटरव्यू शेड्यूल घोषित, 25 अगस्त से 18 सितंबर तक होंगे साक्षात्कार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.