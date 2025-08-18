RAS 2023 इंटरव्यू शेड्यूल घोषित, 25 अगस्त से 18 सितंबर तक होंगे साक्षात्कार

आयोग ने बताया कि अभ्यर्थी अपने इंटरव्यू लेटर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म और सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां, साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे।