अजमेर में RAS अधिकारी की पत्नी से साइबर ठगी, गिरफ्तारी का डर दिखाकर उड़ाए साढ़े 7 लाख रुपए



इसके बाद 2 सितंबर को कॉलर ने उनसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने को कहा। भयभीत पीड़िता ने कुल साढ़े सात लाख रुपए बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसके बाद कॉलर ने उन्हें और अधिक डराते हुए केस में आरोपी बनाए जाने की धमकी दी। तब जाकर उन्हें शक हुआ और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी साइबर थाने को दी।