Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

अजमेर में RAS अधिकारी की पत्नी से साइबर ठगी, गिरफ्तारी का डर दिखाकर उड़ाए साढ़े 7 लाख रुपए

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लेयत अवरूप मासुर की शिक्षाविद पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर साढ़े सात लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर साइबर बाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

अजमेर

Arvind Rao

Sep 05, 2025

RAS officer wife was cyber cheated
RAS officer wife was cyber cheated (Patrika Photo)

अजमेर: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी लेयत अवरूप मासुर की पत्नी साइबर ठगी का शिकार हो गईं। मामला क्रिश्चियनगंज निवासी रुचि माथुर (48) से जुड़ा है, जिन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।


पीड़िता ने बताया कि 30 अगस्त को उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को अधिकारी बताकर कहा कि उनके नाम से एक मोबाइल सिम जारी है, जिसका उपयोग आपत्तिजनक और उत्पीड़न संबंधी संदेश भेजने में किया जा रहा है। जब उन्होंने इस बात से इंकार किया, तो कॉलर ने उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: 7 महीने में 3 तबादले… डीसीपी अमित जैन एपीओ, सीएम ने कार्यशैली पर जताई थी नाराजगी
जोधपुर
DCP Amit Jain


खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताया


31 अगस्त को फिर कॉल आया और आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में केस चलने की बात कहकर खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताया। आरोपी ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें बैंक अकाउंट की जानकारी साझा करनी होगी और केस की प्रक्रिया में सहयोग करना होगा। डर के चलते पीड़िता ने आरोपी की बातों पर विश्वास कर लिया।


ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने को कहा


इसके बाद 2 सितंबर को कॉलर ने उनसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने को कहा। भयभीत पीड़िता ने कुल साढ़े सात लाख रुपए बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसके बाद कॉलर ने उन्हें और अधिक डराते हुए केस में आरोपी बनाए जाने की धमकी दी। तब जाकर उन्हें शक हुआ और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी साइबर थाने को दी।


मामला दर्जकर जांच शुरू


साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता से ठगी करने वाले आरोपी की लोकेशन और बैंक खातों की डिटेल खंगाली जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी कॉल से सतर्क रहें और किसी भी परिस्थिति में अपनी निजी या बैंक जानकारी साझा न करें।

ये भी पढ़ें

SI Paper Leak Case: एसओजी की एक और बड़ी कार्रवाई, 8 लाख रुपए में पेपर खरीदने वाला आरोपी गिरफ्तार
जयपुर
Rinku-Yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 07:48 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर में RAS अधिकारी की पत्नी से साइबर ठगी, गिरफ्तारी का डर दिखाकर उड़ाए साढ़े 7 लाख रुपए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट