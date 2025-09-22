अजमेर में अनूठा प्रदर्शन, सड़कों के गड्ढों में पानी डालकर ‘खिलाए’ कमल, आंदोलन की चेतावनी

युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर स्मार्ट नहीं बन पाया है। बरसात से शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कहीं गहरे तो कहीं छोटे गड्ढे बन चुके हैं। आमजन टूटी सड़कों से परेशान हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन को परवाह नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के दावों के बावजूद सड़कों की मरम्मत चालू नहीं हुई हैं। कार्यकर्ता जल्द सार्वजनिक निर्माण विभाग का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे।