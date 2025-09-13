Roads Repair: दीपावली से पहले सुधरेगी सडक़ें, चार विभागों ने अधिकारियों ने भी कसी कमर

बैठक में उन्होंने बहुउद्देशीय स्टेडियम के लिए भूमि आवंटन, एंट्री प्लाजा और वरुण सागर में झूलेलाल जी की मूर्ति सहित विभिन्न सौन्दर्यीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा चौरसियावास तालाब, काजीपुरा-हाथीखेड़ा मार्ग, एलिवेटेड रोड, बांडी नदी अतिक्रमण मुक्त अभियान और अन्य परियोजनाओं की गति बढ़ाने के आदेश दिए।

देवनानी ने नगर निगम को गांधी भवन सार्वजनिक पुस्तकालय के उन्नयन, ड्रेनेज परियोजना की स्वीकृति, अजमेर प्रवेश द्वार से अम्बेडकर सर्किल तक सडक़ मार्ग व चौराहों के सौन्दर्यीकरण तथा क्षतिग्रस्त एलिवेटेड रोड की मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए।