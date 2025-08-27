Rajasthan: 415 अभ्यर्थी कभी नहीं दे पाएंगे RPSC की कोई भी परीक्षा, 109 पर 5 साल का बैन, जानें वजह

सचिव मेहता ने बताया कि सरकारी नौकरियों में तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित है। इस आरक्षित कोटे से नौकरी पाने के लिए कई अभ्यर्थियों ने तलाक के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाएं है। इसके तहत तलाक की डिक्री दुरभि संधि ( गुप्त या कपटपूर्ण समझौता) से प्राप्त कर तलाकशुदा कोटे में विभिन्न भर्तियों के आवेदन किए हैं। शिकायतों के आधार पर इनकी जांच जारी है। इसके बाद संबंधित एजेंसी की रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी।