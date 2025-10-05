RPSC Recruitment Exams : राजस्थान में अक्टूबर से दिसम्बर तक होंगी 4 विभागों की भर्ती परीक्षाएं, जानें नाम

फाइल फोटो पत्रिका
RPSC Recruitment Exams : राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती कैलेंडर में अब इस साल की चार विभागों की परीक्षाएं बकाया हैं। यह परीक्षाएं अक्टूबर से दिसंबर तक होंगी। बीते दिसंबर में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 162 परीक्षाओं का भर्ती कैलेंडर जारी किया। इसके मुताबिक जनवरी से सितंबर तक की परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब आगामी परीक्षाएं होनी हैं।
सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा : 12 अक्टूबर।
सहा. कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी (कृषि), ARO- एएआरओ (कृषि विभाग) : 12 से 17 और 28-29 अक्टूबर।
सब इंस्पेक्टर (दूरसंचार) परीक्षा : 9 नवम्बर।
असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा : 1 से 12, 15 से 19 दिसम्बर, 22 से 24 दिसम्बर।
सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर (1015 पद) परीक्षा : 5 अप्रेल
पशु चिकित्सा अधिकारी (1100 पद), सहायक कृषि अभियंता (281 पद) : 19 अप्रेल
प्राध्यापक एवं कोच (3225 पद) : 31 मई से 16 जून।
वरिष्ठ अध्यापक (6500 पद) : 12 से 18 जुलाई।
प्राध्यापक कृषि (स्कूल शिक्षा) भर्ती : कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती लोक सेवा आयोग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी और कृषि विभाग की परीक्षा तिथि जारी की हैं। प्रवेश-पत्र 9 अक्टूबर को अपलोड होंगे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इस परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को होगा। कृषि विभाग के विभिन्न विषयों परीक्षाओं का आयोजन 12 से 17 और 28 एवं 29 अक्टूबर तक होगा। कृषि विभाग की परीक्षांतर्गत विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान की परीक्षा 12 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से 3.40 बजे तक होगी। इस प्रश्न पत्र की परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए परीक्षार्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अन्य प्रश्न पत्रों एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, 2024 (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
