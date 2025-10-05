Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

RPSC Recruitment Exams : राजस्थान में अक्टूबर से दिसम्बर तक होंगी 4 विभागों की भर्ती परीक्षाएं, जानें नाम

RPSC Recruitment Exams : राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती कैलेंडर में अब इस साल की चार विभागों की परीक्षाएं बकाया हैं। यह परीक्षाएं अक्टूबर से दिसंबर तक होंगी। जानें नाम।

less than 1 minute read

अजमेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 05, 2025

RPSC Recruitment Exams Rajasthan 4 departments conduct examinations from October to December Know names

फाइल फोटो पत्रिका

RPSC Recruitment Exams : राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती कैलेंडर में अब इस साल की चार विभागों की परीक्षाएं बकाया हैं। यह परीक्षाएं अक्टूबर से दिसंबर तक होंगी। बीते दिसंबर में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 162 परीक्षाओं का भर्ती कैलेंडर जारी किया। इसके मुताबिक जनवरी से सितंबर तक की परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब आगामी परीक्षाएं होनी हैं।

अक्टूबर से दिसंबर तक की परीक्षाएं

सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा : 12 अक्टूबर।
सहा. कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी (कृषि), ARO- एएआरओ (कृषि विभाग) : 12 से 17 और 28-29 अक्टूबर।
सब इंस्पेक्टर (दूरसंचार) परीक्षा : 9 नवम्बर।
असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा : 1 से 12, 15 से 19 दिसम्बर, 22 से 24 दिसम्बर।

2026 में होंगी यह परीक्षाएं

सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर (1015 पद) परीक्षा : 5 अप्रेल
पशु चिकित्सा अधिकारी (1100 पद), सहायक कृषि अभियंता (281 पद) : 19 अप्रेल
प्राध्यापक एवं कोच (3225 पद) : 31 मई से 16 जून।
वरिष्ठ अध्यापक (6500 पद) : 12 से 18 जुलाई।

इनकी तिथि तय होना बाकी

प्राध्यापक कृषि (स्कूल शिक्षा) भर्ती : कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती लोक सेवा आयोग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी और कृषि विभाग की परीक्षा तिथि जारी की हैं। प्रवेश-पत्र 9 अक्टूबर को अपलोड होंगे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इस परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को होगा। कृषि विभाग के विभिन्न विषयों परीक्षाओं का आयोजन 12 से 17 और 28 एवं 29 अक्टूबर तक होगा। कृषि विभाग की परीक्षांतर्गत विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान की परीक्षा 12 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से 3.40 बजे तक होगी। इस प्रश्न पत्र की परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए परीक्षार्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अन्य प्रश्न पत्रों एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, 2024 (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला लिया वापस
जयपुर
Bhajanlal Government has taken back Another Decision of Ashok Gehlot Government

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 10:50 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC Recruitment Exams : राजस्थान में अक्टूबर से दिसम्बर तक होंगी 4 विभागों की भर्ती परीक्षाएं, जानें नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer Crime-महिला का पर्स छीनने के दो आरोपी गिरफ्तार

महिला का पर्स छीनने के दो आरोपी गिरफ्तार
अजमेर

Ajmer Crime-प्रोपर्टी व्यवसायी पर जानलेवा हमले के पांच आरोपी गिरफ्तार

प्रोपर्टी व्यवसायी पर जानलेवा हमले के पांच आरोपी गिरफ्तार
अजमेर

Rajasthan Crime-प्रॉपर्टी व्यवसायी की कार का शीशा तोड़कर 9.80 लाख रुपए चुराए

प्रॉपर्टी व्यवसायी की कार का शीशा तोड़कर 9.80 लाख रुपए चुराए
अजमेर

Rajasthan Crime-सस्ता सोना देने के नाम पर ब्यावर की महिला को अजमेर बुलाकर 3 लाख की ठगी

सस्ता सोना देने के नाम पर ब्यावर की महिला को अजमेर बुलाकर 3 लाख की ठगी
अजमेर

शर्मनाक : ड्राई डे पर भी ठेकों से बिकती रही शराब

ड्राई डे पर भी ठेकों से बिकती रही शराब
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.