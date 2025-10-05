RPSC Recruitment Exams : राजस्थान में अक्टूबर से दिसम्बर तक होंगी 4 विभागों की भर्ती परीक्षाएं, जानें नाम

प्राध्यापक कृषि (स्कूल शिक्षा) भर्ती : कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती लोक सेवा आयोग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी और कृषि विभाग की परीक्षा तिथि जारी की हैं। प्रवेश-पत्र 9 अक्टूबर को अपलोड होंगे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इस परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को होगा। कृषि विभाग के विभिन्न विषयों परीक्षाओं का आयोजन 12 से 17 और 28 एवं 29 अक्टूबर तक होगा। कृषि विभाग की परीक्षांतर्गत विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान की परीक्षा 12 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से 3.40 बजे तक होगी। इस प्रश्न पत्र की परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए परीक्षार्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अन्य प्रश्न पत्रों एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, 2024 (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।