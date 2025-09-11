अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ की खेप के साथ तस्कर पिता-पुत्र गिरफ्तार

वृत्ताधिकारी (दक्षिण) ओमप्रकाश ने बताया कि आईजी अजमेर रेंज राजेन्द्र सिंह और एसपी वंदिता राणा की ओर से अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी के चलाए जा रहे अभियान में बुधवार को रामगंज थानाप्रभारी डॉ. रवीश सामरिया के नेतृत्व में उप निरीक्षक अनिल गुजराल, जिला स्पेशल टीम के नेतृत्व में 9 सितम्बर की रात को गश्त के दौरान रेलवे कॉलोनी सुभाष मैदान के पास बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर के इलेक्ट्रिक स्कूटी पर दो संदिग्ध को रोका। स्कूटर सवार से नाम, पता पूछने पर उन्होंने अपनी पहचान भगवानगंज सांसी बस्ती हाल लोहागल देवनगर बीपीएल कॉलोनी-59 निवासी टिंकू तारावत (44) व पुत्र क्रिश तारावत(19) बताई।