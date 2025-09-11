Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ की खेप के साथ तस्कर पिता-पुत्र गिरफ्तार

रामगंज थाना पुलिस ने जिला स्पेशल टीम की मदद से घातक अवैध मादक पदार्थ के साथ पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है।

अजमेर

Anil Prajapat

Sep 11, 2025

Ajmer-Police
पुलिस की गिरफ्त में तस्कर पिता-पुत्र। फोटो: पत्रिका

अजमेर। रामगंज थाना पुलिस ने जिला स्पेशल टीम की मदद से घातक अवैध मादक पदार्थ के साथ पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिंथेटिक मादक पदार्थ एमडीएमए(मिथाइलीन-डाइ-ऑक्सीमेथैम्फेटामाइन), स्मैक व गांजा बरामद किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया।

वृत्ताधिकारी (दक्षिण) ओमप्रकाश ने बताया कि आईजी अजमेर रेंज राजेन्द्र सिंह और एसपी वंदिता राणा की ओर से अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी के चलाए जा रहे अभियान में बुधवार को रामगंज थानाप्रभारी डॉ. रवीश सामरिया के नेतृत्व में उप निरीक्षक अनिल गुजराल, जिला स्पेशल टीम के नेतृत्व में 9 सितम्बर की रात को गश्त के दौरान रेलवे कॉलोनी सुभाष मैदान के पास बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर के इलेक्ट्रिक स्कूटी पर दो संदिग्ध को रोका। स्कूटर सवार से नाम, पता पूछने पर उन्होंने अपनी पहचान भगवानगंज सांसी बस्ती हाल लोहागल देवनगर बीपीएल कॉलोनी-59 निवासी टिंकू तारावत (44) व पुत्र क्रिश तारावत(19) बताई।

तलाशी के दौरान मिली 9.25 ग्राम स्मैक

पुलिस द्वारा पिता-पुत्र की तलाशी लेने पर टिंकू तारावत के कब्जे से 18.91 ग्राम मादक पदार्थ एमडीएमए पाउडर और क्रिश तारावत से स्मैक 9.25 ग्राम व गांजा 400 ग्राम मिला। पुलिस ने ई-स्कूटर जब्त कर पिता-पुत्र के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज लिया। प्रकरण में आदर्शनगर थानाप्रभारी छोटे लाल मीणा को अनुसंधान सौंपा गया।

शहर में बढ़ रहा मादक पदार्थ का नेटवर्क

शहर में अवैध मादक पदार्थ की बिक्री का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। अब तक रामगंज सांसी बस्ती, दरगाह अन्दरकोट, नई सड़क इलाके में बिकने वाली एमडी ड्रग शहर के अन्य इलाकों में भी बिक रही है। पुलिस पिता-पुत्र से बिक्री का नेटवर्क खंगालने में जुटी है।

टिंकू के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज

सीओ ओमप्रकाश ने बताया कि टिंकू तारावत के खिलाफ शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री व तस्करी के 9 प्रकरण दर्ज हैं। बुधवार शाम को पिता-पुत्र को कोर्ट में पेश करने पर एक दिन के रिमांड पर सौंपा गया। पुलिस आरोपियों से गहनता से पड़ताल में जुटी है।

11 Sept 2025 09:53 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ की खेप के साथ तस्कर पिता-पुत्र गिरफ्तार

