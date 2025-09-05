Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer: बोराज तालाब की पाल टूटने के बाद लोगों में आक्रोश, चाय-नाश्ता लेकर पहुंची टीम को लौटाया, उठाई बड़ी मांग

लोगों का कहना है कि उन्होंने लोन लेकर मकान बनाए थे, लेकिन अब घरों में 5 से 8 फीट तक पानी भर जाने से सबकुछ बर्बाद हो गया है। नाराज लोगों ने कहा-'मकान तो डूब गए, अब बैंक का कर्ज कहां से चुकाएंगे।'

अजमेर

Kamal Mishra

Sep 05, 2025

Ajmer protest
सड़क पर प्रदर्शन करते बाढ़ प्रभावित लोग (फोटो-पत्रिका)

अजमेर। बोराज तालाब की पाल टूटने से जल संकट अब आक्रोश में बदल गया है। गुरुवार देर रात पाल टूटने के बाद स्वास्तिक नगर पूरी तरह जलमग्न हो गया। शुक्रवार सुबह जब हालात और बिगड़े तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्षेत्रवासियों ने सड़कों पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

लोगों का कहना है कि उन्होंने लोन लेकर मकान बनाए थे, लेकिन अब घरों में 5 से 8 फीट तक पानी भर जाने से सबकुछ बर्बाद हो गया है। नाराज लोगों ने कहा-'मकान तो डूब गए, अब बैंक का कर्ज कहां से चुकाएंगे।'

नाश्ता लेकर पहुंची टीम को वापस लौटाया

स्थिति को संभालने के लिए सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन चाय-नाश्ता लेकर आए अफसरों को देखकर लोगों का गुस्सा और भड़क गया। आक्रोशित निवासियों ने टीम को वापस लौटा दिया और साफ कह दिया कि जब तक जिला कलक्टर मौके पर नहीं पहुंचेंगे, जाम नहीं खोला जाएगा।

अचानक पानी आने से मची अफरा-तफरी

गुरुवार रात करीब 11:45 बजे तालाब की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर, वरुणसागर रोड और आसपास की बस्तियों में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने नावों और जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला। कई मकान पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गए।

मुआवजे की मांग

फायसागर रोड पर यातायात रोकना पड़ा और इलाके में पुलिस व प्रशासनिक अमला लगातार तैनात है। जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए शेल्टर होम, भोजन, पानी और दवाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल स्थानीय लोग प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

Published on:

05 Sept 2025 11:10 am

Published on: 05 Sept 2025 11:10 am
Ajmer: बोराज तालाब की पाल टूटने के बाद लोगों में आक्रोश, चाय-नाश्ता लेकर पहुंची टीम को लौटाया, उठाई बड़ी मांग

