Ajmer: बोराज तालाब की पाल टूटने के बाद लोगों में आक्रोश, चाय-नाश्ता लेकर पहुंची टीम को लौटाया, उठाई बड़ी मांग

गुरुवार रात करीब 11:45 बजे तालाब की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर, वरुणसागर रोड और आसपास की बस्तियों में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने नावों और जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला। कई मकान पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गए।