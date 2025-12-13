Rajasthan: टीका रस्म में 11 लाख लेकर पहुंचे दुल्हन के परिजन, फिर दूल्हे ने किया ऐसा काम, सभी ने की जमकर तारीफ

वर पक्ष के दहेज विरोधी विचारों की उपस्थित ग्रामीणों ने जमकर सराहना की। दूल्हे के पिता संजयसिंह राठौड़ अजमेर में एक निजी कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं, जबकि दुल्हन रेणुका के पिता विनोद सिंह व्यवसाय करते हैं। दहेज में दिए जाने वाले 11 लाख रुपए लौटाने की यह पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दौरान कुतीना सरपंच रविंद्रसिंह चौहान, गूगलकोटा सरपंच श्यामसुंदर यादव, साधू सिंह, बृजपाल सिंह, जयवीर सिंह, उपसरपंच रतन सिंह, जयपाल सिंह, विक्रम सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की।