13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan: टीका रस्म में 11 लाख लेकर पहुंचे दुल्हन के परिजन, फिर दूल्हे ने किया ऐसा काम, सभी ने की जमकर तारीफ

गूगलकोटा गांव में आयोजित विवाह समारोह के दौरान एक प्रेरक उदाहरण सामने आया। दूल्हे और उसके पिता ने टीके में दिए जा रहे 11 लाख लेने से इनकार कर केवल एक रुपया और नारियल स्वीकार किया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Dec 13, 2025

tikka rasam, Teeka ceremony, Teeka ceremony in Ajmer, Teeka ceremony in Rajasthan, Ajmer news, Rajasthan news

फोटो- पत्रिका

शाहजहांपुर। नीमराणा उपखंड क्षेत्र व शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गांव गूगलकोटा में अजमेर जिले की अराई तहसील के मंडावरिया गांव से आई बारात में दुल्हन पक्ष की ओर से टीका रस्म के दौरान दूल्हे को 11 लाख रुपए नकद देने की पेशकश की गई। इस पर शिक्षक दूल्हा करणसिंह राठौड़ और उनके पिता संजयसिंह राठौड़ ने दहेज को अभिशाप मानते हुए यह राशि लेने से इनकार कर दिया और नेग स्वरूप केवल एक रुपया व नारियल ही स्वीकार किया।

कुतीना सरपंच रविंद्रसिंह चौहान ने बताया कि दुल्हन रेणुका कंवर बचपन में ही मां को खो देने के बाद अपने ननिहाल गूगलकोटा गांव में ही पली-बढ़ी और शिक्षा प्राप्त की। ननिहाल पक्ष की ओर से गूगलकोटा गांव में ही विवाह संपन्न कराया गया। रेणुका कंवर ने अपने मामा पवन सिंह, दिनेश सिंह, महेश सिंह तथा नाना रामेश्वरसिंह चौहान के संरक्षण में रहकर बीकॉम और बीएड की पढ़ाई की। दुल्हन का मूल गांव बागावास अहीर, कोटपूतली है।

अध्यापन कार्य करता है दुल्हा

दूल्हे करणसिंह राठौड़ ने स्पेशल बीएड किया हुआ है और वर्तमान में मूक-बधिरों के विद्यालय, निवाई (जिला टोंक) में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। अजमेर जिले के मंडावरिया गांव से बारात गूगलकोटा पहुंचने पर ग्रामीणों की मौजूदगी में दुल्हन पक्ष ने रस्म के तौर पर 11 लाख देने चाहे, लेकिन दूल्हे के पिता संजयसिंह राठौड़ और परिजनों ने इसे लेने से मना कर दिया तथा रस्म में केवल एक रुपया और नारियल ही स्वीकार किया।

ग्रामीणों ने सराहना की

वर पक्ष के दहेज विरोधी विचारों की उपस्थित ग्रामीणों ने जमकर सराहना की। दूल्हे के पिता संजयसिंह राठौड़ अजमेर में एक निजी कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं, जबकि दुल्हन रेणुका के पिता विनोद सिंह व्यवसाय करते हैं। दहेज में दिए जाने वाले 11 लाख रुपए लौटाने की यह पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दौरान कुतीना सरपंच रविंद्रसिंह चौहान, गूगलकोटा सरपंच श्यामसुंदर यादव, साधू सिंह, बृजपाल सिंह, जयवीर सिंह, उपसरपंच रतन सिंह, जयपाल सिंह, विक्रम सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की।

ये भी पढ़ें

Good News: 150 फीट की होगी जयपुर रोड, 19 से बड़े स्तर पर चलेगा अभियान, गरजेंगे बुलडोजर
सीकर
encroachment, encroachment in Sikar, encroachment in Rajasthan, Sikar Jaipur Road, Sikar Jaipur Road encroachment, Sikar News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Dec 2025 05:51 pm

Published on:

13 Dec 2025 05:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: टीका रस्म में 11 लाख लेकर पहुंचे दुल्हन के परिजन, फिर दूल्हे ने किया ऐसा काम, सभी ने की जमकर तारीफ

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेल नर्स ने एसबीआई से ऋण लिया, वेतन खाता बदलकर किस्तें रोकी

एसबीआई से ऋण लिया, वेतन खाता बदलकर किस्तें रोकी
अजमेर

जालसाजी के शिकार खुद बने आरोपी. .बैंक खातों के दुरुपयोग से ‘बेगुनाह’ भी चपेट में

जालसाजी के शिकार खुद बने आरोपी. .बैंक खातों के दुरुपयोग से ‘बेगुनाह’ भी चपेट में
अजमेर

छह दिन पहले मृत मिले युवक की शिनाख्त, परिजन ने प्रताड़ना और हत्या की जताई आशंका

छह दिन पहले मृत मिले युवक की शिनाख्त परिजन ने प्रताड़ना और हत्या की जताई आशंका
अजमेर

पुलिस की मुखबिरी की मिली सजा, गोली मारकर भागे बदमाश

पुलिस की मुखबिरी की मिली सजा, गोली मारकर भागे बदमाश
अजमेर

अजमेर-पुष्कर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने पर देशी-विदेशी सैलानी बढ़ेंगे। साथ ही पर्यटन विभाग को भी फायदा होगा।

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.