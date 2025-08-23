शादीशुदा महिला को फंसाया, पति से करा दिया तलाक, 6 साल तक देहशोषण, अब अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी

इसके बाद आरोपी ने उसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। आरोपी ने उसे खुद को अविवाहित बताते हुए उससे निकाह करने का झांसा दिया। आरोपी ने उसके शौहर से तलाक कराया। फिर बीते 6 साल से अलग-अलग जगह पर रखते हुए शादी का झांसा देते हुए देहशोषण किया। आरोपी ने उसके अश्लील फोटो-वीडियो भी बनाए। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया।