शादीशुदा महिला को फंसाया, पति से करा दिया तलाक, 6 साल तक देहशोषण, अब अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी

राजस्थान के पाली जिले की एक महिला को शादी का झांसा देकर देहशोषण करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताते हुए ना केवल शादी का झांसा दिया, बल्कि पीड़िता का पति से तलाक भी कराया। पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि वह जनवरी 2019 में अजमेर दरगाह जियारत के लिए आई थी। यहां पर उसकी मुलाकात बड़ी नागफनी निवासी अफजल हुसैन से हुई। उसने बातचीत में मोबाइल नम्बर ले लिए। आरोपी ने उससे सम्पर्क करते हुए उससे दोस्ती गांठ ली।
इसके बाद आरोपी ने उसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। आरोपी ने उसे खुद को अविवाहित बताते हुए उससे निकाह करने का झांसा दिया। आरोपी ने उसके शौहर से तलाक कराया। फिर बीते 6 साल से अलग-अलग जगह पर रखते हुए शादी का झांसा देते हुए देहशोषण किया। आरोपी ने उसके अश्लील फोटो-वीडियो भी बनाए। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया।
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसको कुछ दिन पहले पता चला कि आरोपी अफजल पूर्व में शादीशुदा है। उसने सम्पर्क करने का प्रयास किया तो आरोपी अफजल ने उसका कॉल नहीं उठाया। बदले में उसको उसके अश्लील वीडियो-फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे डाली।