एक ही रात में धराशाई हो गए शादी के सपने, जेवर-गहने और नकदी लेकर फुर्र हो गई ‘लुटेरी दुल्हन’

घटना का तब पता लगा जब परिवार के सभी लोगों के अलावा दुल्हन गायब थी। परिवार के पैरों तले से जमीन तब खिसक गयी जब पता लगा की घर के अंदर रखा कैश और आभूषण सब गायब। पूर्व महापौर भारती ने बताया कि इस ठगी के शिकार अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से है। कहा पुरुषों का सपना था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, लेकिन इनकी नई जिंदगी अगली सुबह ही खत्म हो गयी। लुटेरी दुल्हन अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश से बतायी जा रही हैं, कोई आधी रात को भागी कोई अलसुबह फरार हो गयी। वह अपने साथ घर का सारा कैश और गहने भी ले गई।